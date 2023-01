STJD determina suspensão do Campeonato Mineiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou na tarde desta sexta-feira (13) a suspensão do Campeonato Mineiro. A medida acontece por conta do imbróglio entre Ipatinga e Betim, clubes que disputaram o Módulo II do Estadual no ano passado.

Foto: Reprodução/Internet

A Itatiaia obteve com exclusividade a decisão do STJD, proferida após requerimento do Betim Futebol Clube, que é representado pela advogada Ana Luiza Oliveira Ralil.

"Diante desta moldura, outro caminho não há que ser trilhado, senão o da CONCESSÃO DA LIMINAR vindicada, por meio da determinação de suspensão do início do Campeonato Mineiro Modulo I de 2023, até o trânsito em julgado do Processo n.329/22 do TJDMG, ou ulterior determinação deste STJD".

Com Itatiaia