Secretaria de Esportes formaliza parceria para motivar educação física nas escolas municipais

A Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer (SMEL) formalizou uma parceria com o Clube Náutico de Sete Lagoas que vai refletir positivamente nas escolas municipais da cidade. Por meio da Diretoria Renovação, foram doadas 650 petecas para utilização das aulas de educação física das unidades educacionais.

Fabrício Fonseca e Renata Esteves receberam o material doado pelo Clube Náutico. Foto: Ascom Prefeitura de Sete Lagoas.

O material já está na Secretaria Adjunta de Esportes e será encaminhando brevemente às escolas. “Fizemos essa doação acreditando no ressurgimento do lúdico em escolas do município”, definiu Amilton Duarte, presidente do Clube Náutico.

Praticar esporte no ambiente escolar promove vários benefícios às crianças e adolescentes incluindo a melhoria nas relações sociais entre os alunos, o controle da agressividade e a percepção da autoimagem, além de aspectos relacionados à saúde. “Vários estudos comprovam que crianças e adolescentes praticantes de esportes e fisicamente ativos têm a capacidade de aprendizagem sensivelmente melhorada. Isso por si só já justifica o esporte na escola”, afirma Renata Esteves, presidente da Comissão de Acompanhamento à Inserção de Educação Física nas Escolas Municipais, que também já foi professora de educação física na escola Alípio Maciel de Oliveira, entre outras.

Já neste ano letivo a prática da peteca ganhará força nas escolas, o que deve potencializar a modalidade no tradicional Jogos Estudantis de Sete Lagoas (JESEL) e a representação da cidade em campeonatos de outras cidades de Minas Gerais. A prática do esporte está intimamente ligada às competições.

Para alguns alunos, as competições são fatores de motivação, para outros, são vistas como meios de superação de limites, de desafio pessoal. “A competitividade, quando estimulada na medida certa, sem excessos e na idade correta, é importante ferramenta de educação emocional, que visa desenvolver no indivíduo a capacidade de controle emocional e dos níveis de ansiedade, coragem, cautela, ponderação e reflexão”, avalia o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca, que já foi professor de educação física na Escola Municipal Dalva Ferreira Diniz.

Na visão da secretária de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira, que já foi diretora geral de várias escolas do município, este projeto chega na hora certa. “Iremos reforçar esta ideia para atrair o estudante na busca da aprendizagem e para que realmente possamos desenvolver o aluno plenamente”, ressalta.

Marcelo Cooperselta, coordenador de Promoções Esportivas, acredita que mais esta parceria com uma importante instituição é reflexo do trabalho sério da Prefeitura. "As parcerias público-privadas são essenciais para o crescimento do esporte em Sete Lagoas. Vamos trabalhar para conquistar outras", disse.

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas.