Democrata-SL enfrenta o América em jogo-treino neste sábado; confira detalhes

Em reta final de preparação para o Campeonato Mineiro e para o início da temporada, o Democrata-SL e o América irão fazer um jogo-treino na manhã deste sábado (14).

democrata jogo treino 5

Na ocasião, os comandados do técnico Vagner Mancini enfrentarão o Democrata, de Sete Lagoas, às 10h, no CT Lanna Drumond.

Para o duelo, o Jacaré e o Coelho terão em campo todos os reforços contratados para 2023

Estreias na temporada

De forma oficial, o Jacaré irá enfrentar o o Democrata Pantera no dia 23 de janeiro, no Est. Mamudão em Gov. Valadares e o o América entrará em campo pela primeira vez no ano no dia 22 de janeiro, contra o Pouso Alegre, em confronto válido pela 1ª rodada do Mineiro. A partida ocorrerá no Estádio Manduzão, às 18h30.

Da Redação com Itatiaia