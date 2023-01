TJD-MG antecipa para hoje (16) julgamento do caso entre Betim e Ipatinga

Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspender o início do Campeonato Mineiro, o TJD-MG antecipou a sessão extraordinária que irá julgar o processo envolvendo Betim Futebol e Ipatinga. O julgamento será nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília).

Foto: Divulgação/FMF

Inicialmente, estava marcado para quinta-feira, dois dias antes da rodada inicial da primeira fase do Campeonato Mineiro. Justamente por essa proximidade, houve a decisão do STJD em suspender o começo da competição, sob alegação de possível prejuízo irreparável aos envolvidos no processo, já que o Betim pleiteia a vaga do Ipatinga na elite estadual.

A decisão do STJD foi tomada na última sexta-feira, em caráter liminar. Por isso, a ideia do TJD-MG com a antecipação do julgamento é resolver a situação para que o Campeonato Mineiro possa de fato se iniciar no final de semana. Há jogos no sábado e no domingo.

A antecipação do julgamento foi noticiada pelo Rádio Itatiaia e confirmada pelo ge.

Em setembro do ano passado, o Betim acionou o TJD-MG sob alegação de que o Ipatinga falsificou a assinatura da carteira de trabalho de atletas que disputaram o Módulo II do Campeonato Mineiro.

De acordo com o clube da região metropolitana de Belo Horizonte, a falsificação se deu para que houvesse tempo hábil para inscrição dos jogadores na competição. No fim, o Ipatinga conseguiu o acesso, e o Betim ficou apenas um ponto atrás do adversário.

Ainda em novembro, o TJD determinou a instauração de inquérito para investigar a denúncia do Betim e pediu que o Ipatinga apresentasse todas as documentações. Em dezembro, por unanimidade, a entidade decidiu extinguir o processo, sem resolução do mérito, sob alegação de incompetência para julgamento.

Houve recurso voluntário sobre a decisão, por parte do Betim. Acontece que em função do recesso do TJD (entre 19/12/2022 e 22/01/2023), não haveria como a situação ser julgada antes do início do Campeonato Mineiro - o Ipatinga joga no dia 22, contra o Villa Nova.

Em função disso, o clube acionou o STJD reivindicando a marcação de sessão extraordinária do TJD-MG ou a suspensão do Mineiro, para que o Betim não fosse prejudicado. O julgamento do recurso foi, então, marcado para 19 de janeiro, dois dias antes do início da competição.

Diante dessa situação, o Betim ingressou com uma Medida Inominada em caráter de urgência para que o STJD suspendesse, ao menos por ora, o início da competição, uma vez que a situação será julgada às vésperas da primeira rodada.

Da Redação com ge.