Os jogos da semifinal da Copa Eldorado já têm data e local definidos pela Organização.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo informações, as partidas ocorrerão no Estádio Emílio de Vasconcelos Costa - Campo do Ideal, no próximo domingo, 22, para definir o confronto final pelo título do Campeonato.

O Ideal enfrentará o Cap e o União Alvorada briga pela classificação contra o River.

Da Redação