Ipatinga segue no Campeonato Mineiro, mas início da competição ainda está suspenso

O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) julgou parcialmente procedentes as denúncias do Betim sobre possíveis irregularidades do Ipatinga na inscrição de atletas no Módulo II do Campeonato Mineiro do ano passado. Porém, as punições serão administrativas ao clube ipatinguense, sem cunho esportivo.

Foto: Divulgação/FMF

O Tigre seguirá no Mineiro de 2023, e a tendência é que o torneio tenha início no fim de semana. Desde a sexta-feira (13), uma decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspende o início do Estadual deste ano.

O STJD deve se reunir nos próximos dias, e a tendência é que ratifique a decisão do tribunal mineiro, que julgou, na noite desta segunda-feira (16), recurso impetrado pelo Betim. A sessão ocorreria na quinta-feira (19), mas foi antecipada em ação oficializada nesta manhã.

“O Ipatinga não perde os pontos na partida realizada, de forma que, a prevalecer a nossa decisão, o Ipatinga segue como classificado para disputar o Campeonato Mineiro de 2023. Obviamente, o STJD já está neste caso e já tem decisões proferidas em relação a esse processo, e há mais uma esfera recursal que vai apreciar essa situação: se o campeonato começa ou não no próximo sábado, compete ao STJD agora definir”, disse Guilherme Doval, presidente do TJD-MG.

Após o término do Módulo II, em julho de 2022, o Betim denunciou ao TJD-MG supostas irregularidades do Ipatinga na inscrição dos atletas que disputaram o campeonato.

A Justiça julgou parcialmente procedente, já que encontrou problemas na formalização da relação trabalhista, porém considerou que todos tinham condições legais de jogo no Módulo II dentro do regimento esportivo. Dessa forma, o Ipatinga continua no Mineiro de 2023, enquanto o Betim segue de fora.

Entre as punições, está o afastamento de Nicanor Pires, presidente do Ipatinga, que foi suspenso do futebol por 540 dias - um ano e meio -, e a aplicação de multas ao clube (R$ 20 mil) e ao dirigente (R$ 10 mil).

“Grave falta do Ipatinga em relação a uma aparente falsidade de documentos utilizados para registro de atletas. Contudo, a aferição de condição de jogo é um critério muito objetivo pelo regulamento da competição, que diz respeito à publicação do atleta no BID. E essa condição foi verificada, então a gente não conseguiu ou não entendeu como mais plausível punir o Ipatinga com perda de pontos por escalação irregular, mas reconhecendo as graves infrações cometidas, aplicou punições de suspensão ao presidente do Ipatinga e de aplicação de multas à equipe e ao dirigente”, afirmou Guilherme Doval.

Campeonato Mineiro

O primeiro jogo do Mineiro de 2023 está agendado para 15h de sábado (21), quando o Athletic recebe o Tombense na Arena Unimed, em São João del-Rei, pela primeira rodada da fase de grupos. O Estadual, contudo, segue oficialmente suspenso, mas há expectativas quanto ao início na data prevista.

“Não há prazo específico. O STJD é muito sensível no aspecto da agilidade das decisões, especialmente quando interfere em início de competições e na continuidade de competições. Então, estou certo que o STJD continuará priorizando uma análise expedita das matérias que estão sendo levadas a ele, e acredito que haverá uma decisão sobre a continuidade do campeonato, ou sobre o início do campeonato, de forma muito breve”, completou o presidente do TJD-MG.

Veja, abaixo, os jogos da primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro:

21 de janeiro (sábado)

15h - Athletic x Tombense

16h30 - Atlético x Caldense

19h - Patrocinense x Cruzeiro

22 de janeiro (domingo)

16h - Villa Nova x Ipatinga

18h30 - Pouso Alegre x América

23 de janeiro (segunda-feira)

20h30 - Democrata-GV x Democrata-SL

Da Redação com Superesportes.