STJD autoriza início do Campeonato Mineiro mantendo Ipatinga suspenso

O Campeonato Mineiro do Módulo I de 2023 vai começar na data prevista: dia 21 de janeiro próximo. Porém, o Ipatinga segue suspenso da competição, é o que decidiu ontem (17) o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Foto: Divulgação/FMF

Na decisão monocrática da terça-feira (17) o presidente do STJD Otávio Noronha esreveu: "Parece possível, razoável e adequado, permitir-se que a Federação em querendo, dê início ao Torneio, mantendo em suspenso apenas e tão somente os Jogos que envolvam o Clube IPATINGA, que deverão ser adiados e oportunamente calendarizados".

Na sexta-feira (13) o STJD havia suspendido o início da competição com uma liminar, já que o Betim entrou com uma ação contra o Ipatinga por inscrição irregular de atletas ainda no Módulo II do Mineiro ano passado.

"Pelo exposto, é que RECONSIDERO EM PARTE a decisão liminar, no sentido de determinar à Federação Mineira de Futebol que mantenha em suspenso apenas e tão somente os Jogos que envolvam o Clube IPATINGA, que deverão ser adiados e oportunamente calendarizados, valendo a presente decisão, até o trânsito em julgado do Acórdão já prolatado pelo TJDMG nos autos do Processo n. 329/22; ou, se for o caso, até apreciação de requerimento de efeito suspensivo formulado em Recurso Voluntário eventualmente manifestado naqueles autos, o que ocorrer primeiro", também escreveu Otávio Noronha.

Segunda-feira (16) o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJDMG) reconheceu irregularidades trabalhistas em contratos de trabalho do Ipatinga com atletas, multando o clube em R$ 20 mil e seu presidente em R$ 10 mil, além de suspender o mandatário por 540 dias. Mas o tribunal não julgou procedente as irregularidades esportivas por parte do time do Vale do Aço. Assim, o Ipatinga não foi punido com perda de pontos e consequente exclusão do Módulo I deste ano.

Veja, portanto, quais são os jogos confirmados na 1ª rodada do Campeonato Mineiro:

21 de janeiro (sábado)

15h - Athletic x Tombense

16h30 - Atlético x Caldense

19h - Patrocinense x Cruzeiro

22 de janeiro (domingo)

18h30 - Pouso Alegre x América

23 de janeiro (segunda-feira)

20h30 - Democrata-GV x Democrata-SL

Da Redação, Vinícius Oliveira.