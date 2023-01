Cruzeiro vence Patrocinense fora de casa na estréia do Mineiro

O Cruzeiro estreou com vitória sobre o Patrocinense no Campeonato Mineiro. No Estádio Pedro Alves Nascimento, em Patrocínio, a equipe celeste fez 2 a 1 com gols de Nikão e Bruno Rodrigues; Cristiano Robert diminuiu.

Foto: Cruzeiro

À frente no placar desde os primeiros minutos da partida, a Raposa dominou o primeiro tempo e não sofreu grandes ameaças até a segunda etapa. Após o intervalo, as mudanças do Patrocinense surtiram efeito e o time grená conseguiu furar a defesa do Cruzeiro.

Sem o treinador Paulo Pezzolano no banco de reservas, devido à suspensão na temporada passada, o time estrelado foi comandado pelo auxiliar técnico Martín Varini. Esse jogo marcou a estreia de diversos jogadores com a camisa cruzeirense.

Além do meia Nikão, autor de um dos gols do triunfo, entraram em campo pela primeira vez: Igor Formiga, Ian Luccas, Ramiro, Wallisson, Mateus Vital, Wesley e Rafael Bilu.

Ritmo agressivo do Cruzeiro no primeiro tempo

Um dos estreantes da noite, Nikão marcou para o Cruzeiro ainda bem no início da partida. Após saída errada da defesa do Patrocinense, a bola sobrou para o novo camisa 10 celeste, que driblou para dentro, tirou a marcação e abriu o placar aos sete minutos.

Pouco depois, Wesley foi derrubado por Léo Alves na área e o árbitro marcou pênalti para o Cruzeiro. Bruno Rodrigues assumiu a responsabilidade e, aos 15', converteu sua cobrança e ampliou o placar: 2 a 0.

O ritmo da equipe estrelada foi bastante elevado no primeiro tempo. As primeiras oportunidades da etapa ficaram com o Cruzeiro, que poderia ter feito outros gols em chegadas de Ian Luccas e Rafael Bilu.

A principal jogada de perigo do Patrocinense foi aos 20 minutos, quando Neto Moura falhou no recuo de bola e deixou a pequena área cruzeirense exposta. Apesar da proximidade do adversário, Rafael Cabral saiu com confiança e pegou a bola.

Grande pressão do Patrocinense na segunda etapa

A segunda etapa começou com gol da Águia Louca aos sete minutos. Após passe perigoso de Oliveira, Ian Luccas 'ficou na fogueira' e perdeu a bola para Gabriel Galhardo, que invadiu a área e cruzou. Coube a Cristiano Robert dominar e empurrar de peito para diminuir o placar: 2 a 1.

Já o Cruzeiro poderia ter feito seu terceiro tento com o atacante Wesley, mas o lance foi anulado pelo VAR devido a impedimento. O gol teria passe de Bruno Rodrigues, que avançou pela esquerda em contra-ataque e cruzou para o camisa 11 marcar.

O Patrocinense fez bastante pressão na Raposa ao longo de todo o segundo tempo. Após um momento de apagão, o time celeste quase cedeu o empate aos 46’. Rafael Cabral pegou um recuo com as mãos, e o árbitro marcou tiro livre indireto.

Rafael Furlan cobrou a falta para o Patrocinense, em bem cima da linha da pequena área. A batida foi firme, mas bem em cima de Cabral, que fez a defesa praticamente dentro do gol. Os minutos finais do jogo, inclusive os oito de acréscimo, foram de bastante pressão, mas o Cruzeiro conseguiu segurar a vitória.



PATROCINENSE 1 X 2 CRUZEIRO

Patrocinense

Adilson; Emerson (Lucão), Alan Ferreira, Leo Alves e Rafael Furlan; Lucas Hulk (Gabriel Galhardo), Sabino, Daniel Costa (Marquinhos do Sul) e Gleisinho; Neto Costa e Leo Santos (Cristiano Robert)

Técnico: Thiago Oliveira

Cruzeiro

Rafael Cabral; Igor Formiga (Wesley Gasolina), Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Neto Moura, Ian Luccas, Ramiro (Wallisson), Nikão (Mateus Vital) e Rafael Bilu (Marquinhos Cipriano); Bruno Rodrigues e Matheus Davó

Técnico: Martín Varini

Gols: Nikão, aos 7' do 1º tempo e Bruno Rodrigues, aos 15' do 1º tempo (Cruzeiro); Cristiano Robert, aos 7' do 2º tempo

Cartões amarelos: Lucas Hulk, Rafael Furlan e Neto Costa (Patrocinense); Nikão, Neto Moura e Ramiro (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Thiago Oliveira (técnico do Patrocinense)



Motivo: 1ª rodada do Campeonato Mineiro de 2023

Local: Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio

Data e horário: domingo, 21 de janeiro de 2023, às 19h



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Marcyano da Silva Vicente

Quarto árbitro: João Luiz Gomes Neto

Da Redação com Superesportes