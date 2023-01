Atlético vence Caldense no Horto, com dois gols de pênaltis, na estreia do Mineiro

O Atlético teve dificuldades, mas estreou com vitória sob comando do técnico argentino Eduardo Coudet. O time alvinegro desperdiçou diversas oportunidades, mas contou com a eficiência de Hulk em duas cobranças de pênalti - ambas assinaladas com auxílio do VAR - e venceu a Caldense por 2 a 1, no Independência, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O goleiro Everson ainda defendeu um pênalti.

Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

A Caldense reclamou bastante por causa dos dois pênaltis marcados, ambos com auxílio do VAR. No primeiro, Allan foi derrubado com um toque por trás, na linha da grande área. Já o segundo foi marcado após puxão em Bruno Fuchs na área. Os dois foram convertidos com categoria por Hulk.

Por outro lado, a Caldense teve chance de empatar também em uma penalidade, cometida por Everson em Aruã. Geovane Itinga, no entanto, cobrou fraco, e o goleiro do Galo se redimiu fazendo a defesa.

Com a vitória, o Atlético fica na segunda posição do Grupo A do Campeonato Mineiro. O Athletic, outra equipe do grupo, venceu o Tombense por 3 a 1 e lidera a chave.

O Atlético volta a campo no próximo domingo. O Alvinegro enfrenta o Tombense, no Estádio Soares de Azevedo, às 11h. Já a Caldense recebe o Democrata-GV, no sábado, às 16h, no estádio Ronaldão.

O jogo

O estreante Coudet promoveu algumas estreias no Atlético para o jogo contra a Caldense. O lateral-direito Paulo Henrique, o zagueiro Bruno Fuchs, o meio-campista Edenilson e o atacante Paulinho foram escalados na equipe titular. Outra novidade foi a entrada de Calebe.

O estilo que Coudet apresentou em trabalhos antigos foi mantido em seu primeiro jogo no Atlético. No meio-campo, Allan recuava para ajudar Jemerson e Fuchs na saída de bola. Calebe, por sua vez, era o jogador que voltava para ajudar na transição. Já Pedrinho, pela esquerda, e Edenilson, pela direita, jogaram mais espetados.

Pedrinho, por sinal, foi um dos destaques do primeiro tempo. Com muita velocidade e bons dribles, conduziu o Atlético diversas vezes para o ataque. Outro bom nome foi Paulinho. Esse, no entanto, desperdiçou boas chances.

O Galo pressionou bastante. Na melhor chance, Hulk parou em boa defesa de Elisson. E, aos 23, o VAR chamou o árbitro André Luiz Bento para checar uma entrada de João Vitor em Allan. O dono do apito marcou pênalti. Na cobrança, Hulk deslocou o goleiro e abriu o placar no Horto: 1 a 0.

Depois do gol, o Galo caiu de ritmo e a Caldense cresceu. O time visitante se soltou e conseguiu algumas faltas laterais. Em uma delas, o zagueiro Patrick Marcelino subiu de costas e tocou de cabeça. A bola pegou no travessão e morreu no fundo das redes de Everson: 1 a 1.

O jogo ficou um pouco truncado, mas o Atlético cresceu na reta final, com boas jogadas de Pedrinho e Paulinho. O camisa 10, inclusive, teve duas boas chances, mas não conseguiu balançar as redes.

O Atlético voltou para o segundo tempo estreando os outros dois reforços contratados. Igor Gomes entrou na vaga de Calebe e atuou mais centralizado. Patrick foi acionado na vaga do lateral Paulo Henrique. Com a mudança, Edenilson foi para a lateral, Patrick entrou pelo lado esquerdo do ataque, enquanto Pedrinho foi para a direita.

E o Galo voltou com tudo no segundo tempo. O time teve três grandes chances de marcar nos primeiros dez minutos. A mais clara delas foi com Hulk, em triangulação de Pedrinho e Igor Gomes. O ex-jogador do São Paulo recebeu e cruzou rasteiro para o camisa 7, livre e dentro da pequena área, pegar mal na bola e finalizar para fora.

O Atlético seguiu criando. Elisson salvou duas vezes. Mas, após cobrança de escanteio, Fabrício Costa puxou Bruno Fuchs na área. Após chamado do VAR, o árbitro André Luiz Bento assinalou mais uma penalidade para o Galo. Na cobrança, Hulk balançou as redes mais uma vez: 2 a 1.

Pouco depois, mais um pênalti no jogo. Desta vez para a Caldense. Aruá foi derrubado na área por Everson. Na cobrança, Geovane Itinga chutou fraco, Everson foi no canto e fez a defesa para manter a vantagem do Galo.

Os últimos minutos foram de muitas faltas, cartões, expulsão... o Atlético conseguiu se segurar e garantiu a vitória na estreia em 2022.

ATLÉTICO 2 X 1 CALDENSE

Atlético

Everson; Paulo Henrique (Patrick, no intervalo), Jemerson (Nathan Silva, aos 34/2ºT), Bruno Fuchs e Dodô; Allan, Calebe (Igor Gomes, no intervalo), Edenilson e Pedrinho (Hyoran, 38/2ºT); Paulinho (Otávio, 43/2ºT) e Hulk

Técnico: Eduardo Coudet

Caldense

Elisson; João Vitor, Patrick Marcelino, Sueliton e Alyson Neves; Aruá (Bruninho, aos 36/2ºT), Fabrício Costa e Erivélton (Kayo, no intervalo); Erick Salles (Baianinho, aos 36/2ºT), Aslen (Brown, aos 12/2ºT) e Mayco Félix (Geovani Itinga, aos 12/2ºT)

Técnico: Gian Rodrigues

Gols: Hulk (25/1ºT e 25/2ºT); Patrick Marcelino (35/1ºT)

Cartões amarelos: Mayco Félix (1/1ºT); João Vitor (23/1ºT); Erivelton (23/1ºT); Jemerson (49/1ºT); Allan (42/2ºT); Patrick (44/2ºT); Patrick Marcelino (45/2ºT)

Cartão vermelho: Kayo (51/2ºT)

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Independência

Público: 22.030 pessoas

Renda: R$ 493.896,80

Data e horário: sábado, 21 de janeiro, às 16h30

Árbitro: André Luiz Bento

Assistentes: Magno Arantes Lira e Samuel Henrique Soares Silva

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Da Redação com Superesportes