Democrata SL estreia nesta segunda no Mineiro contra o Democrata GV; confira detalhes

O duelo de Democratas completa a primeira rodada do Campeonato Mineiro 2023. Nesta segunda-feira, às 20h30 (de Brasília), no estádio Mammoud Abbas, em Governador Valadares, o Democrata Pantera enfrenta o Democrata Jacaré.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O ano de 2023 promete ser especial para o Democrata GV. Apesar da derrota para o Athletic na Recopa do Mineiro, o Pantera de Governador Valadares vai disputar a Copa do Brasil (a última vez foi em 2008) e a Série D do Campeonato Brasileiro, além do campeonato estadual. Ano passado, o time alvinegro foi campeão do Troféu Inconfidência e garantiu vaga para a Série D do Brasileiro.

O Jacaré, apelido do Democrata de Sete Lagoas, está de volta à elite do Campeonato Mineiro após ausência de 15 temporadas. O time retorna depois ter sido campeão do Módulo II do Estadual, ano passado, sendo o melhor do Hexagonal Final. A equipe busca se manter na elite mineira e, quem sabe, conseguir uma das vagas para a semifinal.

Arbitragem

Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Assistentes: Douglas Almeida Costa e Emílio Junio Nascimento Santos

Quarta árbitra: Andreza Helena de Siqueira

VAR: Leonardo Rotondo Pinto

Com Globo Esporte