Clássico: Brasil encara a Argentina nesta segunda com chances de classificação no Sul-Americano

Após vencer na estreia o Peru, por 3 a 0, o Brasil volta a campo nesta segunda-feira (23), às 21h30 (de Brasília), para encarar o clássico contra a Argentina, no estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, pela terceira rodada da fase de Grupos do Sul-Americano sub-20.

Foto: Reprodução/Internet

Uma vitória deixa a equipe brasileira bem próxima do hexagonal final, já que os comandados de Ramon Menezes chegariam a 6 pontos e na liderança da chave, enquanto os hermanos permaneceriam zerados, na quarta posição, restando dois jogos para o fim da primeira fase. Nos dois compromissos finais, a Seleção Brasileira vai encarar a Colômbia, e o Paraguai, atuais primeiro e segundo colocados respectivamente, com 4 pontos e dois jogos.

“A expectativa é fazer um grande jogo diante da Argentina. A gente sabe das dificuldades. É uma competição muito dura, uma chave bem complicada. Eu tento dar confiança aos meus atletas para que eles possam desenvolver o melhor que podem”, disse o treinador.

Para o duelo, Ramon não poderá contar com o zagueiro cruzeirense Weverton, que sofreu uma fratura no tornozelo, no maléolo medial direito, e foi cortado do Sul-Americano. Douglas Mendes deve ser o escolhido para começar entre os onze selecionados.

Além da rivalidade em campo, outro duelo acontece fora das quatro linhas. O treinador Ramon Menezes, que conquistou o título como atleta em 1991, vai encarar o outro campeão, e agora treinador, Mascherano, que levantou a taça em 2003.

Com Hoje em Dia