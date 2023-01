Mudança de data: clássico entre Cruzeiro e Atlético será numa segunda

A Federação Mineira de Futebol (FMF) informou, nesta segunda-feira (23), que o clássico entre Cruzeiro e Atlético, válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, será realizado numa segunda, o dia 13 de fevereiro, às 20h. O jogo também foi alterado para o Independência.

Foto: Amadeu Barbosa

Inicialmente, a partida estava marcada para o dia 12, domingo, às 19h, no Mineirão. Ainda segundo a entidade, em nota oficial, as alterações foram feitas a pedido do clube mandante, ou seja, do Cruzeiro.

A impossibilidade de realizar o jogo no domingo é por causa de um bloco de carnaval, chamado Sagrada Folia, que está marcado para ocorrer na data, na rua Pitangui, uma das vias de acesso ao Independência.

Dívida gigante "afugenta" Cruzeiro

O Cruzeiro mandará todos os seus jogos no Independência. Com uma dívida de R$ 30 milhões de reais com a administradora do Mineirão, o clube encontrou uma maneira de evitar aumentar os débitos com a Minas Arena, não assinando contrato para jogar no estádio ainda este ano: "O Mineirão foi avisado. O Cruzeiro disse pra gente que segue com o Independência esse ano. A gente não sabe exatamente qual o volume de jogos, mas pelo menos do Campeonato Mineiro nós já temos essa informação", afirma Samuel Lloyd, gestor da Minas Arena

Da redação com O Tempo