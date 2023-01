Democrata-GV marca no final e vence Democrata-SL na estreia pelo Mineiro

Teve emoção até o fim. No apagar das luzes, precisamente aos 44 do segundo tempo, o zagueiro Rony garantiu a vitória do Democrata-GV por 1 a 0 diante do Democrata-SL. O jogo ocorreu nesta noite de segunda-feira (23/1), no Mamudão, em Governador Valadares, e foi válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro de 2023.

Foto: Reprodução NSports

O duelo entre os "democratas" se encaminhava para encerrar a rodada de estreia do Estadual sem gols, até que a Pantera aproveitou a bola parada e assegurou três pontos em casa. O tento de Rony evitou que este fosse o primeiro 0 a 0 do Mineiro de 2023, competição que tem média de três gols por partida após os cinco primeiros jogos.

O gol da vitória do Democrata Pantera ocorreu nos minutos finais, após cobrança de falta lateral de Bruninho. A bola mudou de trajetória após desvio na primeira trave, e Rony surgiu para cabecear para o fundo das redes: 1 a 0 no placar.

Após o apito final, os jogadores se desentenderam, e uma confusão tomou conta do gramado. No entanto, a situação foi contornada rapidamente pelos próprios atletas e membros das comissões técnicas.

Com o triunfo, o Democrata-GV se aproximou do líder do seu grupo, o Cruzeiro. A Raposa lidera com três pontos e dois gols marcados, enquanto o time de Governador Valadares vem logo atrás com um gol a menos.

Ipatinga, devido ao imbróglio judicial, ainda não estreou. Já o Tombense é o único time que perdeu no grupo C.

Já o Democrata-SL viu o América disparar como líder do grupo B, porém, o time de Sete Lagoas está em uma situação semelhante aos seus outros dois concorrentes da chave: Patrocinense e Caldense, equipes que também perderam e tem menos um gol de saldo.

Na próxima rodada, o Democrata-GV visita a Caldense no Ronaldão no próximo sábado (28/1), às 16h. Simultaneamente, o Democrata-SL recebe o Pouso Alegre na Arena do Jacaré.

Da Redação com Superesportes