Fechado com o Indepa; Cruzeiro rompe com Minas Arena e não usará o Mineirão em 2023

Sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno revelou, nesta segunda-feira (23), que o clube celeste rompeu com a Minas Arena e não mandará nenhum jogo no Mineirão em 2023.

Foto: Reprodução Internet

"Esse ano damos como rompida nossa relação com a Minas Arena. Não jogaremos nenhum jogo no Mineirão neste ano. Eu acho que é um problema importante que o Governo de Minas Gerais precisará resolver", disse o Fenômeno.

Ronaldo ainda revelou, também durante live em seu canal na Twitch, que o Cruzeiro chegou a um acordo com o América. Desta forma, a Raposa mandará todas suas partidas desta temporada no Independência. "As condições foram muito melhores que as que a Minas Arena nos oferece", pontuou.



Durante a transmissão, o ex-camisa 9 criticou o trabalho da Minas Arena na gestão do Gigante da Pampulha e afirmou que o acordo da concessionária com o governo de Minas Gerais é 'confortável'.

"As condições (da Minas Arena, concessionária que administra o estádio) sempre foram horríveis para o Cruzeiro. A Minas Arena tem um contrato muito confortável com o governo, em que eles têm todas as armas nas mãos para fazer boas negociações para eles e nunca boa para gente", disse.

Estádio próprio?

Sem dar mais detalhes, Ronaldo apontou ainda a necessidade de o Cruzeiro ter um 'estádio para chamar de nosso'. Em 2022, a Prefeitura de Betim chegou a apresentar um projeto para construção de um estádio do clube na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas ideia não avançou.

"Há a necessidade de termos um estádio para chamar de nosso. Tentamos o ano passado inteiro chegar a uma boa relação com o Mineirão, mas a Minas Arena não facilitou muita coisa para nós. Entendemos que poderiam facilitar muito mais", explicou Ronaldo.

"Minha vontade era ter rompido com o Mineirão já ano passado, quando entramos na gestão do novo Cruzeiro. As condições (do acordo) sempre foram horríveis. A Minas Arena tem todas as armas na mão para fazer um acordo bom para eles e péssimo para nós", complementou.

Relação com Zema

Este é mais um capítulo das discordâncias entre Cruzeiro e Minas Arena. O debate sobre o custo de operação do estádio, que existe desde os tempos de associação, permaneceu com a chegada da SAF.

Em 2022, Ronaldo se reuniu com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para encontrar saídas possíveis. Em outubro, o chefe do Executivo estadual admitiu a possibilidade de o Cruzeiro assumir a administração do estádio.

Para virar gestor do Gigante da Pampulha, no entanto, o clube celeste precisaria arcar, logo de início, com outorga de cerca de R$ 400 milhões. É com esse montante que o governo pretende indenizar a Minas Arena de forma antecipada para romper o vínculo atual.

Minas Arena quer 'reconciliação'

Diretor da Minas Arena, Samuel Lloyd se manifestou após as declarações de Ronaldo. Ao podcast 'Bora pra Resenha', na noite desta segunda, ele disse que a concessionária buscará a reconciliação com o Cruzeiro.

"Recebo com muita tristeza (as declarações de Ronaldo). Acho que nosso foco era levar todos os jogos do Cruzeiro para o Mineirão. Acho que esse sempre foi o nosso papel, de ser a casa dos clubes mineiros, nós sempre trabalhamos por isso”, garantiu.

"Acho que o nosso papel, do lado de cá, é tentar buscar a reconciliação dessa relação. Pode ter certeza que vai esse o nosso papel a partir de agora", complementou Lloyd.

Da Redação com Superesportes