Preparação concluída para jogo na Arena do Jacaré; ingressos continuam à venda

Uma atividade com bola no local do jogo, na tarde nesta sexta-feira (27), encerrou a semana de trabalho do Democrata para a partida deste sábado (28), na Arena do Jacaré, contra o Pouso Alegre, pela segunda rodada do campeonato mineiro. Os ingressos seguem a disposição do torcedor em vários pontos de venda.

Foto: Divulgação

Os últimos dias foram de muito trabalho sob o comando do técnico Paulinho Guará. Os atletas viram lances do jogo contra o Democrata GV para corrigir situações e diminuir a margem de erro em casa e buscar a primeira vitória na competiçã

Para o lateral direito Filipi Sousa a equipe assimilou bem os erros e acertos da primeira partida. “Estamos colocando em prática aquilo que a comissão tem passado. Se Deus quiser vamos eliminar os erros e buscar o resultado positivo diante do nosso torcedor

Os ingressos para a estreia em casa seguem a venda pelo preço de R$ 30 com meia entrada a R$ 15. Os torcedores podem adquirir as entradas no site oficial, democratajacare.com.br, na Arena do Jacaré e nos seguintes locais: Lojas Beco (Emílio de Vasconcelos e Monsenhor Messias), Carnes e Afins, Casa Progresso, Cooperlíder, Mobiliadora São José, Padaria 24h, Padaria Lanza, Seven Lakes Barber Shop e Padaria Morro Vermelho.”

Com DFC