Democrata empata em casa contra o Pouso Alegre e segue sem vencer no Mineiro

Na tarde deste sábado (28), Democrata Jacaré e Pouso Alegre ficaram no empate por 0 a 0, na Arena do Jacaré, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. As equipes ainda não venceram no Estadual.

Foto: Reprodução Internet

Na estreia, o Democrata-SL sofreu uma derrota para o xará de Governador Valadares, por 1 a 0. Já o Pouso Alegre vinha de uma derrota em casa por 4 a 0 para o América.

O Jacaré soma o primeiro ponto no Grupo B e fica na terceira colocação. O Pousão está na mesma situação no Grupo A.

Na terceira rodada do Estadual, o Pouso Alegre recebe o Patrocinense no Manduzão. O jogo será no próximo domingo (4/2), às 17h, no Manduzão. No mesmo dia, às 16h, o Democrata encara o Villa Nova na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Da Redação com Superesportes