Democrata e One ID alinham detalhes para aperfeiçoar vivência do torcedor na Arena

A diretoria do Democrata trabalha para que a campanha do time na volta a elite seja especial. Dentro de campo uma melhor estrutura para os atletas é busca constante. Fora dele mais conforto e comodidade para o torcedor são temas discutidos exaustivamente por todos os envolvidos.

Foto: Divulgação

Prova disso é a parceria com a startup One ID, empresa que gerencia um moderno sistema digital de acesso e consumo em eventos por meio de uma tag. A operação já “roda” com extremo sucesso em estádios do Sul do Brasil.

Durante o primeiro jogo do time na Arena do Jacaré algumas observações foram apontadas pela gestão. O feedback dos torcedores também é termômetro para avaliar a operação do sistema inovador que atua de forma paralela ao já conhecido de quem frequenta a Arena.

Diante da experiência na última rodada, algumas ações serão adotadas no jogo do próximo sábado (04), contra o Villa Nova. A ideia, mais uma vez, é privilegiar o torcedor. O Arena Day, com música ao vivo, estará de volta. A tag One ID será distribuída gratuitamente para quem chegar até meia hora antes de a bola rolar.

Outras ações definidas em reunião, nesta segunda-feira (30) são: Melhor distribuição e aumento no número de bares e caixas; abertura do Bloco C (área descoberta, com sombra, próxima aos portões 3 e 4) para o público em geral e melhor sinalização de bares e caixas.

O presidente Renato Paiva reconhece que algumas falhas aconteceram durante o jogo diante do Pouso Alegre. “Por isso a gente pede desculpas ao torcedor e ao mesmo tempo compreensão porque todas as medidas adotadas foram com o pensamento de facilitar a vida de quem acompanhar os jogos do Democrata”.

Renato pede ainda que a torcida continue acreditando porque “o apoio foi muito importante no primeiro jogo em casa e será fundamental para chegarmos a nossa primeira vitória”. Os ingressos para a partida contra o Villa já estão à venda no site oficial democratajacare.com.br.

Com DFC