Crianças participam de teste de coordenação motora em projeto social em Sete Lagoas

Crianças atendidas por um projeto social de esportes nos bairros Cidade de Deus e Barreiro fizeram testes de coordenação motora, como equilíbrio, manuseio dos membros e tarefas simultâneas.

Foto: De Peito Aberto / Divulgação

As atividades foram realizadas no Próximo Passo e no salão paroquial da Capela Bom Jesus. Os testes coordenativos fazem parte do plano pedagógico e da metodologia de trabalho da De Peito Aberto, organização responsável pela execução do projeto Esporte na Cidade, que atende essas crianças.

O objetivo dos testes coordenativos é avaliar o desenvolvimento dos alunos ao longo do ciclo, repetidas no segundo semestre deste ano. Após a realização serão comparados os resultados para ver a evolução de cada aluno.

O diretor-presidente da De Peito Aberto, Wenceslau Teixeira, comentou sobre a importância da realização dos testes. “Os projetos da De Peito Aberto são muito mais do que colocar os alunos para praticar esportes. Nossas atividades englobam também avaliar se a prática esportiva tem sido um fator de mudança na vida do beneficiário”, disse.

Foto: De Peito Aberto / Divulgação

Em Sete Lagoas, o projeto é realizado pela De Peito Aberto com patrocínio da Iveco (Cidade de Deus) e da Viena (Barreiro) por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. São oferecidas aulas gratuitas de judô em cada uma das localidades. As atividades são realizadas duas vezes por semana, sempre no contraturno escolar para que o aluno possa conciliar os estudos com a prática esportiva.

Da redação com De Peito Aberto