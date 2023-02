Cruzeiro na Colômbia: o clube oficializou a abertura da 1ª unidade de futebol em solo colombiano

O time já é um gigante do futebol brasileiro. Agora, sob a gestão de Ronaldo Fenômeno, vem aos poucos tentando reconquistar seu lugar de destaque no continente depois de ter ficado 3 anos em situação complicada. Então, seguindo com o processo de internacionalização da marca, o clube abriu sua primeira unidade de futebol na Colômbia.

Foto: Twitter @Cruzeiro/Divulgação

"O Cruzeiro está oficialmente na Colômbia! Ontem o clube oficializou a abertura da 1ª unidade de futebol do clube em solo colombiano, na cidade de Barranquilla e, na quinta-feira, começa suas atividades também em Bogotá. #SomosCruzeiro", publicou a página oficial do clube em suas redes sociais juntamente de uma foto.

O time já manteve nos anos 2000 a início da década de 2010 várias 'escolinhas' do clube em vários países, algumas delas chegaram a ser instaladas no Japão. Além de levar a marca do clube para o mundo, também gera ganhos financeiros. Além disso , ainda existe a possibilidade de surgir algum talento local.

Da Redação com O Tempo.