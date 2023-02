Democrata: Atividade em campo no Clube Náutico é a primeira com bola antes da terceira rodada

Ainda em trabalho de recuperação, os atletas do Democrata fizeram, nesta terça-feira (31), uma atividade em campo reduzido, no Clube Náutico. Antes da atividade, Paulinho Guará falou para o grupo sobre a importância de uma boa semana de trabalho para alcançar o objetivo, no sábado (04), na Arena, contra o Villa Nova.

Foto: Divulgação

O preparador físico João Paulo Diniz orientou os trabalhos que foram de muita movimentação. Em campo quatro times jogaram com o objetivo de concluir as jogadas com o máximo de três passes de cada atleta.

Para o meio campo Barba foi mais um treinamento “fundamental’ para esta semana de trabalho. “A gente pôde conversar um pouco sobre corrigir os erros do último jogo e o treinador falou da importância da próxima partida”.

A preparação para o jogo da terceira rodada segue, também no campo Oliveirão, no Clube Náutico, nesta quarta-feira (01). Para o confronto do próximo sábado em casa a diretoria vai voltar com o Arena Day e ingressos a R$ 15, meia entrada, para todos os torcedores que fizerem a compra antecipada.

Com DFC