Democrata: Comissão trabalha situações de jogo em mais um trabalho antes da partida contra o Villa Nova

Os jogadores do Democrata fizeram um trabalho intenso, na manhã desta quinta-feira (02). Foi mais uma atividade de preparação para o jogo de sábado, (04), na Arena do Jacaré, contra o Villa Nova, pela terceira rodada do campeonato mineiro. A partida tem. Ingressos a preços promocionais para todos os torcedores.

Foto: Divulgação

Os atletas tiveram uma palestra com a comissão técnica antes de descerem para o campo da Arena onde aprimoraram fundamentos. Um treinamento coletivo em campo reduzido com ajustes de posicionamento e finalização também aconteceu.

Os goleiros foram bastante exigidos na atividade. Para Gustavo Silva, a dinâmica ajuda muito porque “trabalha tempo de reação e para os atacantes é muito importante esse lance de frente para o goleiro”.

Nesta sexta-feira (03) acontece o último trabalho antes da partida de sábado. Após o treinamento, na parte da manhã, os atletas seguem para concentração no Hotel Atlas.

Seguem as vendas de ingressos para esta partida diante do Villa Nova. Os preços são promocionais e todos pagam $15. A partir das 14h acontece mais um Arena Day com música ao vivo, sorteios e várias atrações para os torcedores.

Com DFC