Trabalho técnico e tático encerrou preparativos do Democrata para jogo contra o Villa Nova

Intensidade e velocidade. Essas foram duas das principais cobranças que a comissão técnica fez para os atletas durante o último trabalho da semana. Na sexta-feira (03) a preparação para o jogo contra o Villa Nova, neste sábado (04), às 16h, foi concluída no local da partida, na Arena do Jacaré.

Foto: Democrata FC/Divulgação

Em trabalho coletivo muita troca de passe com velocidade foi exigida aos jogadores. O grupo foi dividido em dois com o treinador Paulinho Guará e o auxiliar Bruno Almada, orientando o treinamento.

Um dos setores mais exigidos foi o defensivo. Para o zagueiro Marcão a intensidade da semana serviu para o grupo “ganhar mais confiança para fazer um bom jogo diante do nosso torcedor”. Após o treinamento o elenco almoçou na Arena e seguiu para a concentração no Hotel Atlas.

A expectativa do grupo é a de fazer um bom jogo diante da torcedor para buscar a primeira vitória na competição.

O sábado marca também a volta do "Arena Day" à programação do Democrata com shows de Felipe Torres antes e Vai que Cola depois do jogo. O evento terá ainda brindes e muitas atrações para quem for prestigiar o Jacaré. Todas as informações sobre venda de ingressos no site democratajacare.com.br.

Da Redação com Democrata FC