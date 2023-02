Clássico: América derrota Cruzeiro pelo Mineiro em jogo realizado no Mané Garrincha

Com gol de Henrique Almeida no segundo tempo, o América derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, neste sábado (4), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida, equilibrada em linhas gerais, valeu pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro.

Foto: América/ Mourão

Os três pontos deixam a vida do Coelho muito confortável no Estadual. Isso porque o time comandado por Vagner Mancini dispara na liderança do Grupo B, com nove pontos. A chave ainda tem Caldense (1), Patrocinense (1) e Democrata-SL (1).

Já o Cruzeiro vê sua vida complicar na competição. O time do técnico Paulo Pezzolano fica estacionado com quatro pontos e perde a liderança do Grupo C para o Democrata-GV, que alcançou quatro ao empatar por 1 a 1 com o Athletic na rodada. Ipatinga (0) e Tombense (0) completam a chave.

Na próxima rodada, o Cruzeiro retorna a Belo Horizonte. O duelo diante do Pouso Alegre está marcado para as 21h30 de terça-feira (7), no Independência. Já o Coelho viaja para São João del-Rei para enfrentar o Athletic, às 20h de terça, na Arena Unimed.

Muito equilíbrio, poucas oportunidades

O equilíbrio marcou o primeiro tempo do duelo entre América e Cruzeiro. Embora tenha tido mais posse de bola (63% a 37%), a Raposa errou muitos passes, não criou grandes chances e, por isso, não deu trabalho ao goleiro Matheus Cavichioli - nenhuma das quatro finalizações acertou o alvo.

Aos 8', Bruno Rodrigues chegou a balançar a rede após jogada individual, mas o auxiliar Magno Arantes Lira marcou impedimento, confirmado pelo VAR Emerson Almeida do Nascimento.

Sem conseguir encaixar a marcação alta e cedendo alguns espaços, o América se viu amassado em momentos pontuais da partida e, para evitar perigos, abusou das faltas - foram 13 no total, quase o dobro do rival, que fez sete, e três jogadores amarelados nos 45 minutos iniciais de jogo.

Cruzeiro com chances, América efetivo

Ainda que também não tenha acertado o gol, o Cruzeiro chegou com qualidade pela primeira vez aos 8' da etapa final. Bruno Rodrigues serviu Wesley, que construiu bonita jogada pela esquerda antes de finalizar com curva. A bola saiu por cima do travessão do gol do América.

Aos 15', o atacante voltou a ter grande oportunidade. Wesley aproveitou sobra, fintou o adversário e finalizou no canto direito do gol de Cavichioli, que espalmou para a linha de fundo.

Apesar de ficar mais perto do gol, o Cruzeiro não foi efetivo e viu o adversário ser. Aos 32', Reynaldo errou passe no setor de ataque e gerou contra-ataque para o América. Henrique Almeida contou com nova falha celeste, desta vez de Oliveira, para ter a bola limpa, na grande área. Ele finalizou sem chances para Rafael Cabral. 1 a 0.

Em busca do empate, o Cruzeiro se lançou ao ataque. Henrique Almeida chegou a ampliar o placar aos 44', após novo contra-ataque, mas o VAR chamou o árbitro André Luiz Skettino para avisar de uma falta na origem da jogada. O tento acabou anulado, e a partida caminhou para o apito final com 1 a 0 no placar.

AMÉRICA 1X0 CRUZEIRO

América

Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Iago Maidana (Danilo Avelar), Ricardo Silva e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez (Martinez); Mateus Gonçalves (Matheusinho), Felipe Azevedo (Dadá Belmonte) e Aloísio (Henrique Almeida). Técnico: Vagner Mancini

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Oliveira, Reynaldo e Marquinhos Cipriano (Rafael Bilu); Ian Luccas, Neto Moura (Igor Formiga) e Wesley Gasolina (Ramiro); Nikão (Daniel Jr), Bruno Rodrigues e Wesley (Gilberto). Técnico: Paulo Pezzolano

Gol: Henrique Almeida (aos 33' 2ºT)

Cartões amarelos: Alê, Aloísio, Nino Paraíba, Dadá Belmonte e Ricardo Silva (América); Wesley e Reynaldo (Cruzeiro)

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF

Data e horário: 4 de fevereiro de 2023 (sábado), às 16h30

Árbitro: André Luiz Skettino

Assistentes: Magno Arantes Lira e Fernanda Nandrea Gomes

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Da Redação com Superesportes