Ingressos para Atlético e Democrata SL começam a ser vendidos nesta segunda com preços a partir de R$ 17,40

Torcedores do Atlético poderão comprar ingressos para a partida contra o Democrata a partir de 11h de segunda-feira (6), conforme informou o clube na noite deste domingo (5). As vendas seguirão escala pré-determinada dividida pelas categorias dos sócios-torcedores. O confronto com a equipe de Sete Lagoas acontecerá na próxima quarta-feira (8), às 19h15, na Arena Independência.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o Galo, cada sócio-torcedor poderá comprar, além do próprio ingresso, dois bilhetes adicionais – e que sairão com o mesmo desconto oferecido ao titular do plano. Os ingressos serão vendidos pelo site da Eleven Tickets, e os preços estão entre R$ 17,40 (portão 7 para sócios Galo na Veia Forte e Vingador e Galo na Veia Internacional) e R$ 143 (portão 9 para não-sócios).

A escala de venda é a seguinte:

11h: Forte e Vingador; Preto; Internacional

17h: Prata;

18h: Branco; Clubes;

19h: Arena MRV;

20h: adicionais Forte e Vingador; Preto; Internacional;

21h: adicionais Prata;

22h: adicionais Branco; Clubes; Arena MRV;

23h: todos os públicos;

Confira abaixo os preços:

Portão 3 (Especial Pitangui)

GNV Forte e Vingador/Internacional: R$ 30,00

GNV Preto: R$ 35,00

GNV Prata: R$ 45,00

GNV Branco/Clubes: R$ 50,00

Não sócio: R$ 100,00

Portão 4 (VIP Pitangui)

GNV Forte e Vingador/Internacional: R$ 47,40

GNV Preto: R$ 55,30

GNV Prata: R$ 71,10

GNV Branco/Clubes: R$ 79,00

Não sócio: R$ 158,00

Portão 5 (Cadeira Pitangui)

GNV Forte e Vingador/Internacional: R$ 17,40

GNV Preto: R$ 20,30

GNV Prata: R$ 26,10

GNV Branco/Clubes: R$ 29,00

Não sócio: R$ 58,00

Portão 6 (Especial Minas)

GNV Forte e Vingador/Internacional: R$ 25,80

GNV Preto: R$ 30,10

GNV Prata: R$ 38,70

GNV Branco/Clubes: R$ 43,00

Não sócio: R$ 86,00

Portão 9 (VIP Minas)

GNV Forte e Vingador/Internacional: R$ 42,90

GNV Preto: R$ 50,05

GNV Prata: R$ 64,35

GNV Branco/Clubes: R$ 71,50

Não sócio: R$ 143,00

Portão 7 (Cadeira Minas)

GNV Forte e Vingador/Internacional: R$ 17,40

GNV Preto: R$ 20,30

GNV Prata: R$ 26,10

GNV Branco/Clubes:R$ 29,00

Não sócio: R$ 58,00

Portão 2 (Especial Ismênia)

GNV Forte e Vingador/Internacional: R$ 34,50

GNV Preto: R$ 40,25

GNV Prata: R$ 51,75

GNV Branco/Clubes: R$ 57,50

Não sócio: R$ 115,00

Portão 10 (Cadeira Ismênia)

GNV Forte e Vingador/Internacional: R$ 17,40GNV Preto: R$ 20,30

GNV Prata: R$ 26,10

GNV Branco/Clubes: R$ 29,00

Não sócio: R$ 58,00

Com itatiaia