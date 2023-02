DFC: Torcedor já pode comprar ingressos para jogo contra Atlético; torcida organizada oferece transporte

Já estão à venda os ingressos para os torcedores do Democrata que forem ao estádio Independência apoiar o time. Na próxima quarta-feira, às 19h15, pela quarta rodada o jogo é contra o Atlético.

Foto: Divulgação

A venda de forma on line já está disponível pelo link a seguir [CLIQUE AQUI]. Para a torcida do Democrata o ingresso custa $58 com meia entrada a $ 29. A entrada da torcida será pelo portão 8, setor cadeira Ismênia visitante.

As vendas presenciais estão previstas para o dia do jogo, das 14h até o fim do primeiro tempo, caso os bilhetes não se esgotem na venda online. A torcida organizada Sangue Alvirrubro está com ônibus a $50 sem ingresso para quem precisar de transporte. Mais informações pelo 7116-8371.

A equipe de Sete Lagoas segue a preparação. Nesta segunda mais uma atividade foi realizada na Arena do Jacaré.

Com DFC