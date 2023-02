Esportebet pré apostas estratégias sobre UFC – dicas para iniciantes

As artes marciais mistas se tornaram relativamente recentemente um dos esportes mais populares - tanto entre os fãs das disciplinas de combate quanto entre os fãs de apostas. Atualmente os torneios MMA atraem milhões de espectadores em todo o mundo e a aposta no resultado das lutas é oferecida por todos os escritórios das casas de apostas. Esta popularidade deve-se em grande parte à promoção ativa das artes marciais mistas pela UFC, que realiza regularmente torneios com os melhores lutadores do mundo.

Se você comparar esportebet pré apostas em lutas de MMA com esportes de equipe, a escolha das marquises não será tão ampla. Mas a variação de eventos é superior à da maioria das lutas de boxe. As chances de apostas UFC podem ser chamadas bastante altas, e a margem do bookmaker raramente excede 6%. Neste aspecto, as artes marciais mistas são comparáveis ao basquete e ao voleibol. Estratégias de trabalho para apostar no UFC são eficazes nas apostas antes da partida e ao vivo, mas mais freqüentemente os jogadores preferem apostar antes da luta. Este artigo dirá aos iniciantes como apostar no UFC nas lojas de apostas.

Como eu aposto esportebet pré apostas no UFC no escritório de uma casa de apostas?

Antes de fazer sua primeira aposta no site de uma casa de apostas, você precisa se familiarizar com as variedades de apostas de marquises. Os mais simples e mais populares são os resultados básicos que indicam uma vitória para um ou outro lutador, assim como um empate para a luta. Alguns operadores não aceitam apostas em sorteios, enquanto outros oferecem resultados "Double Chance" (uma aposta simultânea na vitória de um dos lutadores e um empate). Nas linhas dos operadores, os resultados básicos são os seguintes:

➔ P1, P2 – vitória do primeiro lutador, vitória do segundo lutador.

➔ 1X2 – vitória do primeiro lutador, empate, vitória do segundo lutador.

➔ 1X, 12, X2 – vitória do primeiro + empate, vitória do primeiro ou do segundo, empate + vitória do segundo.

As chances de um sorteio são muito altas: as chances médias são de 50,0. Mas os sorteios são muito raros nas artes marciais mistas, e ocorrem com a metade das vezes, como nos jogos de boxe. Além dos resultados básicos, o cronograma de combate do MMA inclui alguns mercados adicionais. Analisemos os mais populares entre eles.

Total por rodadas

A essência dessas apostas é prever o número de rounds que os lutadores vão passar na luta. Na lista de preços do agente de apostas tais mercados são representados como números inteiros ou decimais e sempre são seguidos pelas abreviações TB (Total mais) e TM (Total menos). Por exemplo, uma aposta em um resultado TB 2 significa que o apostador prevê mais de duas rodadas em um determinado combate. Alguns operadores oferecem uma aposta semelhante na qual o jogador deve prever se uma determinada rodada começará ou não, com as opções Sim/Não. Com as mesmas opções (Sim/Não), as apostas estão disponíveis nas linhas das casas de apostas para uma luta completa ou um fim antecipado de uma luta.

O caminho para vencer

Outro mercado de apostas popular, cuja essência é prever o método de vencer a luta. As regras das artes marciais mistas permitem várias opções:

Vitória por nocaute. Uma aposta ganhará se um dos lutadores vencer por um nocaute limpo ou técnico.

Vitória por decisão dos juízes. A aposta ganha se os lutadores forem até o final da luta (3 ou 5 rounds).

Vitória por submissão. Vencendo por dolorosa preensão ou asfixia de um dos lutadores.

Desqualificação. Por cometer golpes ilegais, ou outra violação grave das regras (violações sistemáticas) o árbitro pode desqualificar um combatente, contando-o derrotado.

Rejeição pelo oponente. Às vezes o lutador decide parar a luta devido a ferimentos ou outro motivo. Ela é automaticamente desencadeada como uma derrota, que nas estatísticas pessoais é equiparada à perda pela TKO, mas nas linhas do bookmaker tem regras individuais de cálculo.

A análise de qualidade e a gestão competente da folha de banco podem fornecer uma base sólida para um jogo de sucesso.