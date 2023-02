O Democrata-SL perdeu para o Atlético bateu por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (8/2), no Independência, em Belo Horizonte. A partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O duelo contra o Galo complicou a vida do Jacaré no campeonato que soma somente 1 ponto na temporada.

O Atlético foi dominante do início ao fim, demonstrando qualidade e velocidade nas trocas de passes, além da agressividade tão exigida pelo treinador argentino.



Com o resultado, o Galo se mantém na liderança do Grupo A do Estadual. O time alvinegro soma 12 pontos e tem 100% de aproveitamento - quatro vitórias em quatro jogos.

Agora, o Atlético se prepara para enfrentar o rival Cruzeiro no maior clássico do futebol mineiro, na 5ª rodada. A partida também acontecerá no Independência, às 20h da próxima segunda-feira (13/2). O Democrata-SL, por sua vez, medirá forças com o Ipatinga.

Atlético x Democrata: o jogo

O Democrata-SL tinha uma ideia clara de jogo no Horto: se defender próximo à própria área, aproveitar contra-ataques e, em algumas oportunidades, pressionar a saída de bola do Atlético para tentar forçar erros. Apesar disso, a diferença técnica entre as equipes se fez nítida desde os minutos iniciais.

O Galo chegou até a cometer alguns erros e forçar bolas longas quando o Jacaré subia pressão, mas a movimentação dos jogadores, a qualidade nas trocas de passes e o crescimento no entendimento coletivo foram fundamentais para que o time de Eduardo Coudet rapidamente estabelecesse o domínio do confronto.

As triangulações pelos lados chamavam atenção. Na esquerda, com Dodô, Patrick e Paulinho. Na direita, com Mariano, Pedrinho e Hulk. Edenilson, que começou o jogo como meia centralizado, também tinha boas aparições para fazer a bola circular.

Logo aos 12 minutos, o Atlético abriu o placar. Hulk cobrou falta de muito longe, aliando força e precisão, e contou com falha do goleiro Gustavo Silva para balançar as redes: 1 a 0.

O gol deu ainda mais conforto ao Galo no embate. As trocas de passes eram cada vez mais fluidas, e o Democrata se via encurralado no campo de defesa. Dodô e Paulinho tiveram oportunidades de marcar, mas pararam no goleiro do Jacaré.

Até que, aos 34 minutos, a estrela de Hulk voltou a brilhar - novamente com uma cobrança de falta. Desta vez, bem próximo da área. O camisa 7 "encheu o pé" e estufou as redes do ângulo direito de Gustavo Silva: 2 a 0.

Mesmo com os gols de Hulk, Pedrinho era quem chamava atenção com a qualidade de seu jogo por dentro, a visão e as interações entre as linhas do Democrata. Do pé canhoto do jovem, iniciou-se a jogada do terceiro tento, que teve assistência de Patrick. Aos 47 minutos, a trama envolvente do Atlético terminou com gol de Paulinho: 3 a 0 ainda na primeira etapa.

Atlético administra vantagem

No intervalo, Coudet promoveu uma estreia no Atlético. O lateral-direito Vitor Gabriel, de apenas 16 anos, foi acionado na vaga do experiente Mariano.

O Galo manteve o controle da posse de bola na etapa complementar, mas teve um pouco menos de precisão na circulação e, com isso, criou menos chances do que na primeira etapa. Na tentativa de mudar o cenário, Chacho colocou Igor Gomes e Hyoran nas vagas de Pedrinho e Patrick, respectivamente.

As substituições "oxigenaram" o time da capital, que passou a ocupar mais o último terço do campo e fazer a bola chegar mais rapidamente ao setor. Com Allan atuando entre os zagueiros no momento com bola, Igor Gomes assumia o papel de iniciação das jogadas.



Já na reta final, Vargas e Ademir foram acionados por Coudet. O Democrata chegou a acertar o travessão de Everson. Paulinho, Vargas e Hyoran tiveram chances importantes para ampliar a vantagem.



Nos minutos finais, restou ao Atlético controlar a partida para somar mais três pontos no Campeonato Mineiro. Atuação contundente e crescimento do entrosamento, que dão boas perspectivas ao clube para os clássicos e a estreia na Copa Libertadores.

ATLÉTICO 3x0 DEMOCRATA-SL

Atlético

Everson; Mariano (Vitor Gabriel), Jemerson, Bruno Fuchs e Dodô; Allan (Ademir), Edenilson, Pedrinho (Igor Gomes) e Patrick (Hyoran); Paulinho (Vargas) e Hulk.

Técnico: Eduardo Coudet

Democrata-SL

Gustavo Silva; Filipi Sousa, William Mineiro, Marcão e Gustavo Aguiar (Khawhan); Rodney (Felipe Muranga), Gustavo Crecci (Lucas Abreu) e Jorge Henrique (Diogo); Juliano (Thiago Ribeiro), Neto e Barba.

Técnico: Paulinho Guará



Motivo: 4ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: quarta-feira, 8 de fevereiro de 2022

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida da Costa

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Gols: Hulk (Atlético, aos 12' e aos 34' do 1°T), Paulinho (Atlético, aos 47' do 1°T)

Cartões amarelos: Pedrinho, Allan (Atlético); Neto (Democrata-SL)

