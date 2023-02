João Carlos está de volta ao Democrata na diretoria de futebol

Com grande identificação com o Democrata, o multicampeão João Carlos está de volta. O ex atleta assume a diretoria de futebol do clube na sequência do campeonato mineiro.

Foto: Divulgação

O convite foi feito pelo presidente Renato Paiva depois de conversa com o técnico Paulinho Guará. “Não tem como recusar. Estou sempre pronto a ajudar o Democrata e vamos trabalhar muito”, garante o novo diretor.

Para a equipe buscar a primeira vitória na competição, no próximo domingo (12), João Carlos acredita que é preciso trabalhar o emocional do grupo. Ele não descarta também chegadas e saídas do clube para a manutenção do time na elite mineira.

Para o jogo do próximo domingo a diretoria já confirmou o Arena Day de pré carnaval com o Bloco Salada e ingressos a $15 para todos os públicos. Empresários e entidades de classe terão pacotes especiais para ajudar o Democrata e valorizar os colaboradores. Mais informações pelo telefone 3153-0802.

Com DFC