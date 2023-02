Democrata faz trabalho de recuperação e treina movimentos e finalizações antes da partida contra o Ipatinga

O plantel do Democrata foi dividido em dois para a atividade que aconteceu na tarde de ontem (10), na Arena do Jacaré. Enquanto parte do grupo se recuperou e fez fortalecimento muscular na academia do Clube Huracan, aqueles que jogaram 90 minutos contra o Atlético fizeram atividade de campo.

Foto: Assessoria de Comunicação Democrata FC

O trabalho ainda buscou regenerar jogadores que atuaram por mais tempo na última quarta-feira. A atividade de campo foi voltada a situações de jogo com muita movimentação, troca de passes e finalização.

Os meias Gustavo Crecci e Juliano, que saíram machucados no jogo do meio de semana, ainda estão em observação pelo departamento de saúde do clube. Na manhã deste sábado (11) acontece o último trabalho antes da partida do domingo (12) contra o Ipatinga às 16h, na Arena do Jacaré, pela quinta rodada.

Para esta partida os portões da Arena serão abertos às 13h30. A partir das 14h o Bloco Salada faz o esquenta para o jogo no pré carnaval do Arena Day. Depois da partida o evento continua com mais Bloco Salada.

Da Redação com Democrata FC