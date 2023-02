Democrata-SL e Ipatinga empataram por 2 a 2, neste domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida foi marcada pelos belos gols anotados por ambos os times.

Foto: Divulgação Ipatinga

Apesar do bom espetáculo, o resultado foi ruim para as equipes. O Democrata-SL segue sem vencer no Mineiro, agora com dois pontos, na lanterna do Grupo B. Já o Ipatinga está em terceiro no Grupo C, com quatro pontos e dois jogos a menos.

No sábado (18), às 17h, o Democrata visitará o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela sexta rodada. Um dia antes, na sexta-feira (17), o Ipatinga recebe o América, às 21h30, no estádio Ipatingão.

O formato do Mineiro 2023 é diferente das edições anteriores. Os 12 times foram divididos em três grupos (A, B e C), com cada um enfrentando adversários de chaves distintas. Ou seja, serão oito rodadas na fase classificatória, e não 11 como em outros anos.

Avançam às semifinais os três líderes de cada grupo, além do melhor segundo colocado. Na outra ponta, os três times de pior campanha geral disputarão entre si a repescagem contra o rebaixamento, na qual somente o vencedor permanecerá na elite do estadual. Se o campeonato tivesse sua fase inicial encerrada hoje, o Democrata Jacaré estaria com pior campanha de todos os participantes, e teria de disputar o triangular da morte.

O jogo

O time da casa abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, com o lateral-esquerdo Gustavo Aguiar, que recebeu a bola no meio-campo, conduziu até a intermediária e chutou de pé canhoto no ângulo direito: 1 a 0.

Netinho “imitou” o jogador adversário, mas utilizando o pé direito, e deixou tudo igual aos 44 minutos: 1 a 1.

Na segunda parte, aos 14 minutos, o Jacaré voltou a ficar à frente no marcador, quando o centroavante Diogo cabeceou no canto direito após cruzamento do lateral-direito Filipi.

O Ipatinga não desistiu de brigar na partida e se lançou em busca do empate. Aos 37, Pedrinho se aproveitou de rebote de escanteio e balançou a rede para o Tigre. Contudo, o VAR indicou falta na jogada, e o gol foi anulado.

Aos 43, o Ipatinga teve nova chance, dessa vez na bola parada. Netinho cobrou falta com bastante efeito, tirou a bola da barreira e acertou a gaveta: 2 a 2.

Nos acréscimos, o camisa 8 do clube do Vale do Aço quase fez outro gol de tiro livre, porém o goleiro Gustavo Silva conseguiu defender.

DEMOCRATA-SL 2X2 IPATINGA

DEMOCRATA-SL

Gustavo Silva; Filipi, William Mineiro, Marcão e Gustavo Aguiar (Matheus Sousa); Lucas Abreu, Neto e Vinícius Barba; Diogo (Léo Martins), Jorge Henrique (Kahwhan) e Rodney (Muranga)

Técnico: Paulinho Guará

IPATINGA

Gabriel Bubniack; Carlos Daniel, Mailson, Luanderson Santos e Bruno Santos (Pedrinho); Luanderson Silva (Klysman), Netinho e Chiquinho; Márcio Júnior (Alan), Danilo Mariotto (Alyson) e Nadson (Matheus Índio)

Técnico: Waguinho Dias

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas

Data: domingo, 12 de fevereiro de 2022

Gols: Gustavo Aguiar, aos 26 do 1ºT; Diogo, aos 14 do 2ºT (Democrata-SL); Netinho, aos 44 do 1ºT e aos 43 do 2ºT (Ipatinga)

Cartões amarelos: William Mineiro, Marcão e Lucas Abreu (Democrata-SL); Luanderson Santos, Márcio Júnior e Danilo Mariotto (Ipatinga)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Rômulo Corrêa Gonzaga

VAR: João Luiz Gomes Neto

Da Redação com Superesportes