Democrata anuncia atacante Cesinha para sequência do Mineiro

César Velez da Silva, Cesinha, acertou contrato com o Democrata para o restante do campeonato mineiro. O atacante tem 30 anos, é natural de Recife e foi campeão baiano em 2022 com o Atlético BA. Em MG Cesinha já jogou pela URT também na temporada passada.

Foto: Marcelo Paiva/Democrata FC

Cesinha acumula muita experiência no nordeste, com passagens por clubes como Imperatriz/MA, Salgueiro/PE, Ferroviário/CE, Altos/PI e Central/PE. Em passagem recente pelo o Atlético/BA, Cesinha conseguiu o título de campeão Baiano no ano passado.

Atualmente o jogador estava em atividade pelo Campinense e já tem condições de jogo. O treinador Paulinho Guará conversou muito com Cesinha, antes do treino desta quarta-feira, e o atacante entra nos planos para a partida diante do Tombense, no próximo sábado (18).

Ficha técnica

Nome: César Velez da Silva

Posição: Atacante

Data de Nascimento: 21/07/1992 (30 anos)

Últimos Clubes: Imperatriz/MA, Salgueiro/PE, Ferroviário/CE, Altos/PI, Treze/PB, Central/PE, URT/MG e Atlético/BA.

Da Redação com Democrata FC