Última rodada: Cruzeiro pode mandar jogo contra o Democrata-SL na Arena do Jacaré

Cruzeiro e Democrata-SL, partida que tem o mando celeste, pode ser disputada na Arena do Jacaré, casa do Democrata. Os clubes vão se enfrentar no sábado (4/3), pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro e, no mesmo dia, o América recebe o Tombense no Independência, o que impede a equipe celeste de atuar no Horto. Segundo a diretoria do clube de Sete Lagoas, o Cruzeiro já realizou vistorias e aprovou a realização da partida na Arena do Jacaré.

O ex-zagueiro João Carlos, hoje diretor do clube de Sete Lagoas, confirmou a reportagem que o Cruzeiro fez o processo no estádio e que, agora, depende apenas da Federação Mineira de Futebol (FMF) para confirmar a partida na Arena do Jacaré. Procurado pela reportagem, o Cruzeiro, por meio de sua assessoria, informou que o clube ainda não vai se pronunciar sobre o assunto.

A reportagem entrou em contato com a FMF. De acordo com a assessoria da entidade, a FMF ainda não foi informada a respeito dessa possível mudança de local da realização da partida. Conforme a assessoria do Mineirão, o estádio está disponível nesta data.

Até o momento, o jogo está marcado para ser realizado às 16h do dia 4. O jogo é válido pela última rodada da primeira fase do Estadual e é uma partida importante para a classificação do Cruzeiro e seus reflexos na semifinal do torneio. A informação da possível mudança foi dada primeiramente pela rádio Web Novidade, de Sete Lagoas.

