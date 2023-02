Tudo ou nada: sem vencer no Mineiro, Democrata SL encara Tombense, líder do grupo C, em Muriaé

Tombense e Democrata de Sete Lagoas se enfrentam neste sábado (18), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, no estádio Soares Azevedo, em Muriaé, às 17h. As equipes vivem situações distintas na tabela de classificação. Os donos da casa não sabem o que é derrota há três rodadas. Depois de um início nada animador, com duas derrotas nas primeiras rodadas para Athletic e Atlético, os comandados de Marcelo Chamusca somaram sete dos nove pontos disputados.

Foto: Reprodução Internet

O Democrata de Sete Lagoas luta para conquistar sua primeira vitória na competição. Com apenas dois pontos em cinco jogos, o atual vencedor do Módulo II vem de um empate em casa contra o Ipatinga, em 2 a 2. O Jacaré chegou a estar em vantagem no placar por duas vezes, mas acabou cedendo o empate.

Para o confronto em Muriaé, o Democrata pode ter o desfalque do goleiro Thúlio, que não participou do último treinamento da equipe, por conta de um desconforto na mão direita. Mas nem todas as notícias são ruins para a equipe de Sete Lagoas. Foram liberados pelo departamento médico o atacante Cesinha e os meias Juliano e Gustavo Crecci.

E, para manter a boa fase, o comandante do Carcará terá que quebrar a cabeça para montar sua linha de defesa. Na mira do Ministério Público por uma suposta participação em um esquema de apostas no Brasileiro da Série B, o zagueiro titular Joseph foi afastado da equipe. Como se não bastasse o problema, seu companheiro de zaga, Roger Carvalho, fraturou o nariz e também é desfalque para a partida. Zé Vitor e Wesley Marth ocupam as vagas deixadas pelos titulares.

Da Redação com OTempo