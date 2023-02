Não foi desta vez! O Democrata-SL deixou escapar aquilo que seria a primeira vitória da equipe no Campeonato Mineiro, ao empatar com o time da Tombense em Muriaé, neste sábado (18).

Foto: Rádio Muriaé

Com um homem a mais desde o primeiro tempo de jogo, o Jacaré virou o placar após ter sofrido o primeiro gol, mais permitiu o empate do time da Tombense aos 43 min do segundo.

O time da Tombense marcou aos seis min do primeiro tempo e o Jacaré empatou aos 48 min, ainda no primeiro tempo, com gol de Juliano.

Jorge Henrique sofreu uma lesão e foi substituído por Tiago Ribeiro, ainda na primeira etapa de jogo.

No segundo tempo, numericamente com um jogador a mais, o Jacaré partiu pra cima do Carcará e virou o placar com gol de Diogo, após cruzamento de Juliano.

Aos 43 min do segundo o árbitro, após consultar o VAR deu um pênalti para o time de Tombos, e Daniel Amorim colocou números finais na partida: 2 a 2.

Com o resultado o Democrata estaria na zona da degola se o campeonato terminasse hoje, e teria de disputar o triangular da morte para não cair para a segunda divisão.

Após a partida a delegação do Alvi-rubro volta para Sete Lagoas, visando próximo compromisso com o Athletic, na Arena do Jacaré, no sábado (25).

Da Redação