Galo bate Patrocinense com gol de Hulk e garante classificação no Mineiro

Na noite deste sábado de Carnaval (18/2), com muita emoção, o Atlético venceu o Patrocinense por 2 a 1 no Independência, em Belo Horizonte, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo marcou com Vargas e viu Réver empatar com gol contra ainda no primeiro tempo, mas, no último lance do jogo, o astro Hulk decidiu com chute potente de direita. O lance gerou muita reclamação por parte da equipe do interior, que cobrava pelo fim da partida.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 16 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Grupo A do Estadual e se classificou para próxima fase do Mineiro, com a derrota do Villa Nova para o Cruzeiro.

O próximo compromisso do Atlético é o mais importante do ano - até então. Na quarta-feira (22/2), às 21h30, o Galo visita o Carabobo em Caracas, na Venezuela, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores.



O jogo

Logo nos primeiros instantes, foi possível observar que Coudet enxerga o meia-atacante Nathan como o jogador central na linha de três do esquema 4-1-3-2. Na nova configuração, Hyoran jogou pela esquerda e Igor Gomes pela direita, com Pavón e Vargas como dupla de ataque. Com Otávio aparecendo entre os volantes na saída de bola, o "Pescador" também recuava bastante para dar opção de passe e auxiliar na iniciação das jogadas.

Desde os primeiros minutos, o Atlético estabeleceu o domínio da posse de bola, mas encontrava uma boa organização defensiva do Patrocinense e tinha dificuldades para alcançar o último terço do campo. O Galo apostava, principalmente, nas triangulações pelas laterais.

Aos 12 minutos, a primeira grande chance. Em um ataque rápido, Hyoran foi acionado por Nathan no meio, com liberdade. O jogador deu belíssimo passe para Pavón, que, na cara do gol, chutou para defesa de Adilson. Pouco depois, Hyoran também teve oportunidade com jogada individual, mas finalizou por cima.

O gol saiu aos 24 minutos. Em mais um ataque rápido do Galo, Rubens partiu pela esquerda e cruzou na medida para Vargas. Na entrada da área, o chileno voltou a demonstrar a tradicional frieza para limpar um marcador e bater rasteiro, no canto, abrindo o placar no Horto: 1 a 0.

O Patrocinense, no entanto, buscou o empate poucos minutos depois, com uma grande falha do zagueiro Réver. Daniel Costa cruzou da direita. Dentro da pequena área, o capitão alvinegro tentou cortar de cabeça, mas acabou empurrando para as redes de Everson: 1 a 1.

O time do interior cresceu. Rafael Furlan, com chute de muito longe, forçou boa defesa do goleiro do Atlético instantes após o tento de empate. Depois, em novo lance de cruzamento na área, o Patrocinense voltou a ter chance de balançar as redes.

Já nos acréscimos, o Galo voltou a criar, com lance finalizado por Hyoran de cabeça, para fora. Posteriormente, Paulo Henrique deu bom cruzamento para Nathan. De primeira, o meia-atacante finalizou e obrigou boa intervenção de Adilson. No escanteio em sequência, Vargas raspou com cabeceio, e a bola tirou tinta da trave da equipe de Patrocínio. No último lance, Réver ainda acertou o travessão.

Segundo tempo

No intervalo, Coudet promoveu as entradas de Edenilson, Pedrinho e Sasha nas vagas de Paulo Henrique, Nathan e Pavón, respectivamente. O Atlético aparentou iniciar a segunda etapa ligeiramente desligado, sofrendo investidas do Patrocinense.

Apesar disso, o Galo rapidamente reassumiu o controle da partida. Pedrinho se mostrava participativo pelo meio, e foi o primeiro a ameaçar a meta de Adilson, com um chute rasteiro de fora da área. Igor Gomes, com chute colocado, também teve oportunidade.

Mesmo com a iniciativa alvinegra, os erros técnicos apareciam com maior frequência. Com o decorrer do tempo, o time de Coudet se lançava ao ataque, mas forçava passes e tinha dificuldades para criar chances claras de finalização.

Marquinhos do Sul levou susto a Everson em um contra-ataque do Patrocinense, mas chutou por cima do gol. Na metade da segunda etapa, Chacho acionou Hulk no lugar de Igor Gomes. Aos 33 minutos, Paulinho entrou na vaga de Hyoran.

O Atlético continuava cometendo muitos erros em campo.O Galo quase desempatou com bela jogada: Hulk encontrou Edenilson com liberdade pela direita, com passe de letra. O meia, improvisado na lateral direita, deu passe para Sasha na entrada da área, mas o atacante finalizou por cima do gol.

Nos minutos finais, Hulk cobrou falta e obrigou boa defesa de Adilson. Sasha, que recebeu bom cruzamento de Edenilson, teve nova oportunidade de cabeça, mas parou no goleiro do Patrocinense. A equipe do interior ainda espanou um cruzamento de Paulinho praticamente em cima da linha.

No último lance, Hulk, em bela jogada individual, decidiu para o Atlético com chute potente de direita: 2 a 1. O lance gerou muita reclamação do Patrocinense, que cobrava pelo fim do confronto no Horto. Galo com classificação encaminhada às semifinais do Campeonato Mineiro.

ATLÉTICO 2x1 PATROCINENSE

Atlético

Everson; Paulo Henrique (Edenilson), Nathan Silva, Réver e Rubens; Otávio, Nathan (Pedrinho), Igor Gomes (Hulk) e Hyoran (Paulinho); Pavón (Sasha) e Vargas.

Técnico: Eduardo Coudet

Patrocinense

Adilson; Gleisinho, Alan Ferreira, Matheus e Rafael Furlan; Lucas Hulk (Sabino), Galhardo e Daniel Costa (Marquinhos do Sul); Leo Santos (Wallinson Ricardo), Cristiano Robert e Neto Costa (Pedro Igor).

Técnico: Tuca Guimarães



Motivo: 6ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: sábado, 18 de fevereiro de 2023

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães

Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Augusto Magno de Ramos

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Gols: Vargas (Atlético, aos 24' do 1ºT); Réver [contra] (Patrocinense, aos 31' do 1°T); Hulk (Atlético, aos 54' do 2°T)

Cartões amarelos: Nathan Silva, Hulk (Atlético); Marquinhos do Sul (Patrocinense)



Público: 14.985

Renda: R$ 348.709,10

Da Redação com Superesportes