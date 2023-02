Gilberto faz três, Cruzeiro goleia Villa Nova e assume liderança do grupo no Mineiro

Com hat-trick de Gilberto, o Cruzeiro encerrou o jejum de quatro jogos e deu importante passo rumo às semifinais do Campeonato Mineiro. Na noite deste sábado (18), o time celeste goleou o Villa Nova por 4 a 0, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela sexta rodada do Estadual, e assumiu a liderança do Grupo C.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

O atacante Gilberto, que ainda não tinha balançado a rede com a camisa estrelada, desencantou logo com três gols. Mateus Vital, nos minutos finais do segundo tempo, definiu o placar no Alçapão do Bonfim.

Esta foi apenas a segunda vitória do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A Raposa chega a oito pontos e assume o topo do Grupo C a duas rodadas do fim da fase classificatória. Vice-líder, o Tombense tem a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior: 1 contra 3 da Raposa. O Villa é o lanterna do Grupo A, com quatro pontos.

O próximo jogo do Cruzeiro no Mineiro é contra a Caldense, na quinta-feira (23), às 16h30, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, pela sétima rodada. Já o Villa Nova encara o Ipatinga, em duelo atrasado da primeira rodada, às 20h30 de quarta-feira (22), no Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Gilberto desencanta

Em jogo franco na etapa inicial, o Cruzeiro assustou o Villa Nova já no no primeiro minuto, em cobrança de falta de Daniel Júnior, que mandou à esquerda do gol. Aos 5', Bruno Rodrigues foi lançado livre na área, mas acabou travado no momento da finalização. Pouco depois, foi a vez de Gilberto desperdiçar boa oportunidade. O centroavante recebeu de Bruno Rodrigues e bateu no cantinho de Thiago Braga. A bola passou raspando a trave.

Aguerrido e com intensidade nas transições, o Villa Nova chegou com perigo aos oito minutos. Léo Reis teve a chance de finalizar dentro da área, mas Rafael Cabral defendeu. O gol do Cruzeiro saiu aos 28'. Neto Moura ganhou dividida na entrada da área, avançou e bateu forte. Thiago Braga espalmou para o meio da área, e Gilberto, no rebote, completou para a rede: 1 a 0. Foi o primeiro gol dele com a camisa celeste.

Aos 39 minutos, Gilberto brilhou novamente. O centroavante recebeu lançamento rasteiro de Walysson, se enroscou com a defesa do Villa Nova, mas conseguiu ângulo para a finalização e chutou no canto esquerdo: 2 a 0. Nos acréscimos, Gilberto balançou a rede novamente em uma bela finalização por cobertura. No entanto, o golaço foi anulado por impedimento.

Hat-trick e goleada no Alçapão

O gol anulado apenas adiou o hat-trick de Gilberto. Aos 10 minutos do segundo tempo, o jovem lateral-esquerdo Kaiki fez boa jogada pela ponta, invadiu a área e foi derrubado por Renan: pênalti. Na cobrança, o camisa 21 deslocou Thiago Braga, bateu no canto direito e anotou o terceiro gol dele na partida:

3 a 0.

Destaque do jogo, Gilberto foi sacado aos 30 minutos, cedendo vaga para Matheus Davó. A Raposa seguiu com a partida controlada até o fim da etapa, e Paulo Pezzolano aproveitou para colocar Machado, Rafael Bilu, Wesley e Mateus Vital em campo, nas vagas de Netis, Kaiki, Wallysson e Daniel Júnior.

Aos 39 minutos, Mateus Vital definiu a goleada em Nova Lima. Bruno Rodrigues recebeu de Bilu e lançou para a área por baixo das pernas do marcador. Vital apareceu bem e completou de primeira: 4 a 0. Esse também foi o primeiro gol do atacante pelo Cruzeiro. Machado, aos 46', ainda teve a chance de marcar o quinto, mas acertou a trave.

Villa Nova 0x4 Cruzeiro

Villa Nova: Thiago Braga; Cleiton Silva, Alex Paulino, Renan e Sandro (Ruan Pablo); Gabriel Santos, Jorginho e Dodô (Michel); Léo Reis, Wesley Hiago (Igor Oliveira) e Luan (Thomazel). Técnico: Cícero Júnior

Cruzeiro: Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Neris (Machado), Reynaldo e Kaiki (Rafael Bilu); Wallysson (Wesley), Neto Moura e Ian Luccas; Daniel Júnior (Mateus Vital), Gilberto (Matheus Davó) e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Pezzolano.

Gols: Gilberto, aos 28' e 29' do 1ºT, e aos 11' do 2ºT; Mateus Vital, aos 39' do 2ºT

Cartões amarelos: Luan, Gabriel Santos e Luan (Villa Nova); Ramiro (Cruzeiro)

Motivo: 6ª rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

Data: sábado, 18 de fevereiro de 2023

Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Samuel Henrique Soares Silva

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira

Da Redação com Superesportes