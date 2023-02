Mando do último jogo do Democrata no Campeonato Mineiro será fora de Minas

Na última rodada do Campeonato Mineiro, o Democrata poderá ter que viajar para bem longe para conseguir um bom resultado: de acordo com a Rádio Itatiaia, o Cruzeiro, adversário que é mandante da partida, escolherá jogar fora de Minas Gerais.

Foto: Democrata Futebol Clube / Reprodução

Os estádios escolhidos, segundo a rádio, são o Kléber Andrade, em Cariacica (ES), ou o Canindé, em São Paulo - o campo capixaba sai em vantagem para a equipe celeste, faltando apenas detalhes para bater o martelo.

Havia o boato de que o mando de campo pudesse ser "invertido", tendo o Cruzeiro a escolher a Arena do Jacaré. Mas a fase ruim da equipe no Campeonato Mineiro, com possibilidade de ficar fora das semifinais, pesou na escolha. O Independência, "casa" do clube neste ano estará indisponível porque o América mandará o seu jogo contra o Tombense.

A última rodada do Campeonato Mineiro será disputada no dia 4 de março, com todas as partidas sendo disputadas às 16h.

Filipe Felizardo com Itatiaia