Atlético anunciará novidades sobre a inauguração da Arena MRV nesta sexta-feira (24)

O clube convocou uma coletiva de imprensa às 14h para anunciar as novidades do BH Festival, incluindo a expectativa de revelar qual será a atração internacional que irá se apresentar no evento.

Arena MRV, futuro estádio do Atlético — Foto Divulgação/Atlético.

O Atlético irá revelar hoje, sexta-feira (24), atualizações sobre o BH Festival, um dos cinco eventos planejados para celebrar a inauguração da nova casa do Galo.

Os torcedores do Atlético estão ansiosos para descobrir qual atração internacional se apresentará no evento, que está agendado para o dia 27 de maio na Arena MRV.

Outra questão que os fãs do clube esperam descobrir é qual equipe estrangeira enfrentará o Atlético no primeiro amistoso oficial no novo estádio, em 19 de maio. A partida incluirá também um show do cantor Nando Reis.

A coletiva de imprensa, marcada para as 14h, contará com a presença de Bruno Muzzi, CEO do Atlético, Carlos Antônio Pinheiro, diretor de engenharia da Arena MRV, e Rogério Dezembro, CEO da Live Park, responsável pela organização do BH Festival.

O primeiro dos cinco eventos de inauguração da Arena MRV, chamado de "Nascimento do Campo", está marcado para o próximo dia 25 de março (sábado), em comemoração ao aniversário de 115 anos do Atlético.

O evento contará com a presença de público no estádio durante a noite e uma apresentação especial da Orquestra Ouro Preto. Durante o evento, serão instaladas as duas traves da Arena MRV, feita a marcação das linhas do campo e o primeiro chute a gol no novo estádio do Galo.

As novas balizas dos gols da Arena MRV já chegaram ao estádio, conforme destaque nas redes sociais da arena.

O Atlético deve começar a mandar jogos oficiais na Arena MRV a partir de agosto, conforme antecipado pelo CEO do Galo, Bruno Muzzi, no final de janeiro deste ano. No entanto, essa previsão pode mudar para setembro se o clube não conseguir concluir todas as contrapartidas exigidas pela prefeitura a tempo, principalmente as obras viárias no entorno do novo estádio.

Cronograma de abertura da Arena MRV:

25 de março: primeiro chute ao gol da Arena MRV.

15 de abril: inauguração da iluminação da Arena, com show de música eletrônica e DJ.

6 de maio: Amistoso com "Lendas do Galo", jogo entre ídolos do clube e show de Zeca Pagodinho.

19 de maio: Amistoso internacional - equipe a ser definida. Show de Nando Reis.

27 de maio: BH Festival - evento musical com mais de 6 horas de duração. Shows confirmados de Ivete Sangalo, Jota Quest, César Menotti e Fabiano e atração internacional a ser definida.

Da redação com O Tempo.