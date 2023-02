O Democrata concluiu a semana de trabalho na manhã desta sexta-feira (24), na Arena do Jacaré. As últimas atividades visando o jogo de sábado (25) contra o Athletic pelo Campeonato Mineiro foram de movimentação seguidas de finalização. Após o almoço, os atletas seguiram para a concentração no Hotel Real.

Foto: Democrata FC

Antes do treinamento dessa sexta, a comissão técnica conversou com o time sobre a importância da partida de amanhã. Todos os jogadores participaram da atividade em campo após esse bate-papo.

Os atletas treinaram ainda jogadas de bola parada e no final realizaram o tradicional rachão entre comissão técnica e jogadores.

Para a partida válida pela sétima rodada, os ingressos estão à venda com preço promocional até esta sexta-feira. No dia do jogo, o preço volta a ser o normal, de $30. Mais informações podem ser encontradas no site oficial do Democrata, democratajacare.com.br.

Da Redação com Democrata FC.