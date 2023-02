Democrata-SL perde para o Athletic em casa e agora briga para não cair

O Democrata-SL perdeu para o Athletic por 2 a 1, neste sábado (25/2), na Arena do Jacaré, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Os gols do triunfo do Esquadrão foram marcados por Wellington Torrão e Jonathan; Léo Martins descontou para o Jacaré.

Com o resultado, o Democrata-SL está na última posição do Grupo B, com três pontos, e agora sua briga é contra o rebaixamento. O Jacaré tem a pior campanha do Mineiro, somando até aqui 3 pontos e matematicamente irá disputar o triangular da morte para não cair para a segunda divisão.

Por sua vez o Athletic foi a 12 pontos (três vitórias e três empates), na segunda posição do Grupo A do Estadual. O líder é o Atlético, que já está classificado para a semifinal do Mineiro. Clique aqui e veja a tabela!

O clube de São João del-Rei ainda busca a vaga como melhor segundo colocado geral. Além do Esquadrão, Cruzeiro (11 pontos), Democrata-GV (9 pontos) e Tombense (8 pontos) também estão na briga - um dos três avançará de forma direta como primeiro colocado do Grupo C.

Na última rodada, o Democrata-SL visita o Cruzeiro, também às 16h30, em Cariacica-ES, enquanto o Athletic encara o Ipatinga, no sábado (4/3), às 16h30, em São João del-Rei.

Da Redação com Superesportes