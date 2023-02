Paulinho Guará deixa o comando técnico do Democrata; novo nome para disputa do triangular da morte será anunciado pela diretoria

Paulinho Guará não mais o técnico do Democrata Jacaré. A decisão foi tomada pela diretoria que se reuniu na Arena do Jacaré, neste domingo (26), um dia depois da derrota para o Athletic por 2x1. O auxiliar técnico Bruno Almada, peça importante na temporada vitoriosa de 2022 também deixou o clube.

Foto: Reprodução Internet

O técnico deixa o cargo após sete partidas sem vitórias no Mineiro de 2023, e a campanha do Jacaré é pior de todos os times, somando apenas 3 pontos até aqui.

Um comunicado foi feito pelo Democrata nas suas redes sociais, oficializando a decisão da demissão da comissão técnica.

Veja comunicado feito no Instagram do clube, na manhã deste domingo:

Foram seis anos com Paulinho Guará à frente do banco de reservas sempre com dedicação e profissionalismo extremos no Jacaré. Ele também vestiu a camisa do clube como jogador em passagens marcantes.

Guará comandou o time principal em 63 jogos oficiais. Em uma oportunidade, já técnico, se escalou e deu assistência para Rafinha marcar o gol que salvou o time do rebaixamento em 2019.

Paulinho deixa seu nome na história do Democrata com a conquista de dois acessos de divisão. Como jogador, em 2012, contribuiu na campanha da segunda para o Módulo II e como treinador subiu a equipe para a elite estadual em 2022.

A diretoria agradece imensamente pelo profissionalismo e deseja sucesso a Paulinho nos próximos desafios da carreira. Em breve o nome do novo comandante técnico será divulgado pelo departamento de futebol do clube.

da Redação com Ascom Democrata-SL