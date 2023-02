Sem perda de tempo, Democrata acerta com Wallace Lemos para reta final do Campeonato Mineiro

Wallace Lemos é o novo treinador do Democrata. O acerto aconteceu na tarde deste domingo (26). O diretor de futebol do clube, João Carlos dos Santos, foi quem conduziu a negociação e divulgou o nome.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Lemos é natural de Belo Horizonte, tem 54 anos, e larga experiência no futebol nacional. Recentemente teve passagens pelo Moto Club e River (PI). Em Minas trabalhou na Patrocinense, Mamoré, Coimbra, entre outros clubes. Junto com Lemos chega Junior Alves como auxiliar.

O treinador é aguardado nesta segunda-feira (27), na Arena do Jacaré, para ser apresentado aos jogadores. Ele chega com a missão de livrar o Jacaré do rebaixamento ao Módulo ll.

Veja mais passagens do treinador em clubes:

O treinador também conquistou o acesso para o Campeonato Mineiro em 2014 pelo Minas Boca e para a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Guarani em 2009. Em Minas Gerais, Wallace comandou alguns clubes no Estadual, como Mamoré, Araxá, Villa Nova-MG e Coimbra.

Em sua carreira como treinador, tem como destaque o título do estadual de 2017 com o Brasiliense. No Moto Club comandou o time durante o Campeonato Maranhense onde foi vice-campeão, e na disputa da Série D do Brasileiro daquele ano. Também foi vice-campeão estadual por River-PI e Fluminense-PI, em 2018 e 2021, respectivamente.

Da Redação com Ascom Democrata-SL