Semana de decisões: clubes mineiros lutam por títulos em diferentes torneios

Os clubes do Estado vivem momentos decisivos na Libertadores, Copa do Brasil e no campeonato estadual, tornando os próximos dias ainda mais especiais.

Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O futebol em Minas Gerais terá uma semana decisiva em 2023. Nos próximos dias, as equipes do estado irão decidir se avançam ou não para a próxima fase da Copa do Brasil e Libertadores.

Além disso, também será definido quem irá disputar as semifinais do Campeonato Mineiro, assim como quem estará lutando contra o rebaixamento. Confira abaixo todas as frentes de disputa dos clubes mineiros:

Copa do Brasil

A Copa do Brasil terá jogos decisivos para os clubes mineiros nesta semana. América, Democrata-GV, Caldense e Athletic estarão em campo em busca da classificação para a próxima fase. O América é o único que pode avançar com um empate, enquanto os demais precisam vencer para continuar na competição. Os jogos serão realizados entre terça e quarta-feira, com destaque para a estreia do Athletic na história da competição.

Copa Libertadores

O Atlético enfrenta um jogo decisivo na Copa Libertadores nesta quarta-feira. O time mineiro recebe o Carabobo no Mineirão e precisa vencer para seguir na competição, após o empate em 0 a 0 na Venezuela. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Se avançar, o Galo enfrentará o vencedor do confronto entre Millonarios e Universidad Católica na terceira fase. A fase de grupos do torneio virá na sequência.

Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro de Futebol começou a decidir as equipes que disputarão a semifinal e aquelas que lutarão contra o rebaixamento. A primeira fase envolve muitos times e cada vitória é importante para alcançar os objetivos.

Até o momento, apenas Atlético e América estão classificados para a semifinal e se preocupam em obter o primeiro lugar geral para ter vantagens no mata-mata. O Cruzeiro briga para garantir a vaga na semifinal e o primeiro lugar em seu grupo. O Athletic precisa vencer o próximo jogo para ser o melhor segundo colocado.

As equipes que tiverem menos pontos disputarão o triangular da queda. Além disso, os melhores colocados têm a oportunidade de confirmar vaga na Copa do Brasil de 2024 - Minas Gerais tem direiro a cinco vagas. A matemática é importante para decidir a posição dos times, mas cada jogo pode mudar a situação.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: O Tempo