Novo técnico Wallace Lemos é apresentado no Democrata e comanda primeiro treino

Na tarde desta segunda-feira (27), o técnico recém-contratado pelo Democrata, Wallace Lemos, foi apresentado aos jogadores após a derrota para o Atlhetic no fim de semana. O grupo voltou aos trabalhos na Arena do Jacaré, onde Lemos comandou seu primeiro treino.

Wallace Lemos (ao centro). Foto: Democrata FC.

Antes do treino, o treinador reuniu os atletas no gramado para se apresentar e falar dos objetivos do time. Lemos destacou que já assistiu a jogos do time e conhece a qualidade do grupo

“Somos nós agora, o que ficou para trás, ficou. E técnico não ganha jogo, eu confio na qualidade do grupo porque vi alguns jogos. Eu preciso de vocês”, disse Lemos.

Nesta terça-feira, os jogadores terão dois períodos de trabalho: academia pela manhã e atividades com bola à tarde. A semana de treinos será dedicada ao preparo para o jogo contra o Cruzeiro, no sábado (04), em Cariacica (ES), que marcará a última rodada da fase de classificação.

