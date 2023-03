Nova comissão técnica do Democrata começa a implantar metodologia com treinamentos

No segundo dia de trabalho do treinador Wallace Lemos no Democrata, houve muita conversa. Na terça-feira (28), a equipe cumpriu sua programação em dois períodos, com fortalecimento na academia do clube Huracan pela manhã e treino com bola à tarde.

Foto: Democrata FC/Divulgação

Antes de liderar sua primeira atividade no campo, o treinador reuniu o grupo para discutir as expectativas para a equipe dentro das quatro linhas. Durante um trabalho coletivo de quase uma hora de duração, o técnico fez observações e orientações para o plantel.

Com a chegada do auxiliar Júnior Alves, a comissão técnica agora está completa e, gradualmente, está implementando sua metodologia de jogo.

Na quarta-feira (01) a preparação para o jogo do próximo sábado (04) contra o Cruzeiro, em Cariacica (ES) pela oitava rodada, continuará com treino físico e técnico na Arena do Jacaré à tarde.

Da Redação com Democrata FC