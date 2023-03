Atlético vence o Carabobo no jogo de volta e garante vaga na 3ª fase da Libertadores

O Atlético está classificado para a 3ª fase preliminar da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (1/3), no Mineirão, em Belo Horizonte, o Galo bateu o Carabobo, da Venezuela, por 3 a 1. Hulk, Paulinho e Edenilson marcaram os gols do time mineiro no confronto decisivo pelo torneio continental. O Alvinegro ainda desperdiçou um pênalti com Vargas.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Se engana quem pensa que o placar se deveu a uma grande superioridade do Atlético no Mineirão. O Galo manteve o controle da posse de bola durante boa parte do duelo contra o Carabobo, mas, mesmo com um a mais, apresentou problemas de criação e teve momentos de instabilidade defensiva na classificação.

Assuntos para Eduardo Coudet trabalhar nos próximos dias no CT, em Vespasiano. Classificado, o Alvinegro faturou outros US$ 600 mil em premiação e já pensa no próximo oponente antes de uma possível passagem à fase de grupos.

Agora, o Atlético aguarda o vencedor do confronto entre Millonarios (Colômbia) e Universidad Católica (Equador) para conhecer seu adversário na 3ª fase. O primeiro jogo, no Equador, terminou empatado em 0 a 0. A partida de volta será realizada no Estádio El Campín, em Bogotá, às 21h desta quinta-feira (2/3).

O próximo compromisso do Atlético é pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Às 16h30 do sábado (4/3), o Galo visita o Democrata-GV, no Mamudão, em Governador Valadares.

Atlético x Carabobo

Desde o início da partida, o cenário do confronto no Mineirão estava desenhado: Atlético soberano na posse de bola, buscando movimentações e trocas de passes rápidas para furar o bloqueio imposto pelo Carabobo. Os venezuelanos vieram a Belo Horizonte com uma proposta conservadora, se defendendo em um 5-4-1 na maior parte do tempo.

A primeira chance veio aos 8', com cabeceio de Lemos em lance de escanteio. A bola passou perto da trave. A "blitz" era intensa. Como já é costumeiro, o time de Eduardo Coudet investia bastante nas triangulações pelo lado esquerdo para tentar chegar ao último terço do campo e criar oportunidades.

Um detalhe evidente dos primeiros minutos foi o nervosismo do Galo. A equipe mineira cometia alguns erros grotescos em gestos técnicos simples, inclusive no campo de defesa. Aos 15', Hulk aliviou a tensão. O camisa 7 recebeu bela ajeitada de Paulinho e, de primeira, finalizou com o pé direito para o fundo das redes:

1 a 0.

Pouco depois, foi a vez de Paulinho marcar. Em contra-ataque veloz, Pedrinho roubou a bola no meio-campo e acionou Patrick na esquerda. O camisa 38 voltou a receber na grande área e finalizou mascado. Na sobra, Paulinho só teve o trabalho de completar para o gol: 2 a 0.

O camisa 10 do Atlético teve chance de ampliar minutos após o segundo gol. Ele foi acionado em velocidade por Allan, driblou o goleiro e finalizou sem ângulo, mas foi travado pela defesa adversária. O ritmo da partida, naturalmente, caiu no Gigante da Pampulha. O Galo seguia controlando a posse de bola, buscando encontrar espaços na defesa do Carabobo.

Aos 40', Everson foi acionado pela primeira vez no duelo e contribuiu com uma grande defesa. O time venezuelano avançou com boa jogada individual por dentro e, após cruzamento da esquerda, teve oportunidade de cabeça. O goleiro alvinegro se esticou todo para afastar o perigo. Instantes depois, Lemos apareceu bem para cortar um novo cruzamento - este rasteiro - que vinha com perigo para a pequena área do clube mineiro.

A pressão do Carabobo surtiu efeito. Aos 47', após sobra em escanteio, Pernía teve liberdade para dominar e finalizar de fora da área. O lateral-esquerdo ainda contou com um leve desvio para balançar as redes de Everson, no canto direito do arqueiro: 2 a 1. O VAR até checou a possibilidade de impedimento, mas o tento foi confirmado.

Segundo tempo

No intervalo, Eduardo Coudet promoveu a entrada de Zaracho na vaga de Pedrinho. A primeira chance veio logo no primeiro minuto, com chute de Patrick de fora da área. Vachoux espalmou e rebateu o perigo.

Aos 3', o Atlético ganhou um "reforço". Pernía, autor do gol do Carabobo, cometeu dura falta em Hulk e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso do confronto no Mineirão. O camisa 7 sofreu um corte na pálpebra após a cotovelada do adversário.

Mesmo com um a mais, a equipe de Coudet se mostrou improdutiva ofensivamente nos 15 minutos iniciais. O Galo encontrava um jogo truncado e via a partida crescer em disputas no meio-campo, com entradas duras do time venezuelano.

O Atlético voltaria a ameaçar aos 23'. Após sobra na entrada da área, Dodô finalizou forte, com perigo, para boa defesa de Vachoux. Minutos depois, Edenilson marcou seu primeiro gol com a camisa preta e branca. O camisa 8 aproveitou chance dentro da grande área para, com calma, driblar e finalizar rasteiro, estufando as redes: 3 a 1.

Aos 34', um pênalti para o Galo. Patrick, que havia sido vaiado instantes antes, partiu em bela arrancada pela esquerda e foi derrubado na grande área. Vargas, que deu o passe para o meio-campista, não aproveitou a oportunidade e cobrou a penalidade para fora.



Na reta final da partida, restou ao Atlético administrar a vantagem e assegurar a classificação para a 3ª fase da Copa Libertadores. Atuação positiva do time de Coudet, que ainda pode apresentar mais ao longo da temporada.

ATLÉTICO 3x1 CARABOBO

Atlético

Everson; Saravia, Jemerson, Lemos (Nathan Silva) e Dodô; Allan, Edenilson (Igor Gomes), Pedrinho (Zaracho) e Patrick (Hyoran); Paulinho (Vargas) e Hulk.

Técnico: Eduardo Coudet

Carabobo

Vachoux; Cuesta, Lujano, Aponte e Pernía; Flores, González (Bagayoko) e Pérez; Balza (Vargas), Covea (Sosa) e Apaolaza (Tortolero).

Técnico: Juan Domingo Tolisano



Motivo: jogo de volta da 2ª fase preliminar da Copa Libertadores

Data: quarta-feira, 1° de março de 2023

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Diego Haro (Peru)

Assistentes: Michael Orue (Peru) e Stephen Atoche (Peru)

VAR: Silvio Trucco (Argentina)

Gols: Hulk (Atlético, aos 15' do 1°T), Paulinho (Atlético, aos 17' do 1°T), Edenilson (Atlético, aos 28' do 2°T); Pernía (Carabobo, aos 47' do 1°T)

Cartões amarelos: Hulk, Edenilson, Allan (Atlético); González, Pernía, Pérez, Cuesta (Carabobo)

Cartão vermelho: Pernía (Carabobo)

Público: 46.482

Renda: R$ 2.290.179,00

Da Redação com Superesportes