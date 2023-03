Democrata tem mais um reforço no ataque e finaliza preparação para encarar o Cruzeiro

O atacante Caíque (29 anos) é mais uma contratação do Democrata para a sequência do campeonato mineiro. O jogador foi indicado pelo técnico Wallace Lemos e já treinou com o grupo, nesta sexta-feira (03).

Foto: Divulgação

O atleta estava no Morrinhos (GO). Caíque vinha jogando e já disputou 11 jogos pelo campeonato goiano, com um gol marcado. Do atual elenco conhece e já trabalhou com o zagueiro Gabriel Vidal.

“Sei do momento do clube e vamos fazer o possível para reverter a situação. Estou muito feliz com a oportunidade e pronto para ajudar”, falou o jogador.

Preparação concluída

Um trabalho técnico, no fim da manhã desta sexta-feira (03), encerrou a preparação do time para enfrentar o Cruzeiro, neste sábado (04), em Cariacica, pela última rodada da fase de classificação. Wallace Lemos fez ajustes de posicionamento na defesa e ataque.

A delegação viaja para o Espírito Santo na tarde desta sexta-feira. A bola rola às 16h30. A viagem de volta para Sete Lagoas acontece no domingo pela manhã.

Com DFC