O Democrata de Sete Lagoas anunciou através de sua rede social na manhã desse sábado (04) a saída de quatro atletas. Gustavo Silva, Khawan, Thiago Ribeiro e Felipe Muranga não seguem com o elenco na disputa da reta final do Campeonato Mineiro Módulo I. Os atletas foram liberados para negociar com outros clubes. Confira abaixo o comunicado oficial:

Foto: Democrata FC/Divulgação

"COMUNICADO

O Democrata Futebol Clube informa que os atletas Gustavo Silva, Khawan, Thiago Ribeiro e Felipe Muranga não fazem mais parte do plantel do clube para o campeonato mineiro.

Os jogadores foram liberados pela comissão técnica e diretoria para negociarem com outros clubes.

A diretoria agradece a dedicação dos atletas e deseja sucesso na sequênciadas carreiras."

O Democrata enfrenta hoje (04) o Cruzeiro pela 8ª rodada do Mineiro, às 16:30h em Cariacica no Espírito Santo.

Da Redação com Democrata FC