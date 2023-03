Democrata-SL empata com o Cruzeiro e agora treina para encarar o triangular da morte

Em jogo ruim, o Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas só empataram, neste sábado (4), pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro - a última da primeira fase. Bruno Rodrigues marcou de falta para a Raposa, enquanto William Mineiro igualou para o Jacaré no Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Foto: Staff Cruzeiro

Apesar do empate, o Cruzeiro conseguiu a vaga nas semifinais do Estadual. Isso porque o América venceu o Tombense de virada por 3 a 1, no Independência. Assim, a Raposa encerrou a primeira parte da competição na liderança do Grupo C, com 12 pontos, e enfrentará justamente o Coelho (líder de segunda melhor campanha) na próxima fase.

O duelo de ida da semifinal do Estadual, entre Cruzeiro e América, foi marcado para 11 de março (sábado), às 16h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Ainda não há detalhes do jogo de volta, com mando do América, que deverá ser disputado no Independência.

Já o Democrata-SL, que teve a pior campanha da fase inicial do campeonato, irá encarar a Caldense e a Patrocinense na disputa do triangular da morte para definir quem irá para a segunda divisão e quem irá permanecer na elite do futebol mineiro. Cada equipe fará quatro jogos, dois de ida e dois de volta nesta disputa final.

O jogo

Diante de um adversário extremamente defensivo, o Cruzeiro, que precisava da vitória, se lançou ao ataque desde o primeiro minuto de jogo. Apesar de ter a bola na maior parte do tempo, a equipe do técnico Paulo Pezzolano demorou a produzir alguma chance clara de gol.

A primeira oportunidade aconteceu aos 26', quando Oliveira testou da entrada da área e quase surpreendeu Thulio. Com dificuldade de se organizar, o Cruzeiro precisou de uma bola parada para abrir o placar. Aos 37', Bruno Rodrigues cobrou falta da intermediária com rara precisão e fez um bonito gol. 1 a 0.

O time celeste controlava o jogo, mas em momento de desatenção viu o adversário empatar antes do intervalo . Aos 46', William Mineiro recebeu a bola dentro da área, e, sem marcação, tocou para o fundo da rede na saída de Rafael Cabral. A arbitragem anulou o gol por suposta posição de impedimento, mas o VAR checou e validou o tento do Jacaré. 1 a 1.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro, que já não havia feito uma grande primeira etapa, se mostrou ainda mais inofensivo. Até os 20', a Raposa havia chegado com perigo ao gol de Thulio em apenas uma oportunidade, após troca de passes entre Bruno Rodrigues e Gilberto.

O jogo se encaminhou para o fim sem novas emoções. Com a classificação encaminhada pelo resultado do Tombense, o Cruzeiro não propôs mais e, assim como o adversário, aceitou o empate em Cariacica.

CRUZEIRO 1 X 1 DEMOCRATA-SL

Cruzeiro

Rafael Cabral; Oliveira, Reynaldo e Matheus Jussa (Wesley, no intervalo); William, Ian Luccas, Neto Moura (Nikão, aos 14'2ºT) e Kaiki; Mateus Vital (Ramiro, aos 34'2ºT), Bruno Rodrigues (Stênio, aos 34'2ºT) e Gilberto. Técnico: Paulo Pezzolano.

Democrata-SL

Thúlio; Filipi, William Mineiro, Gabriel Vidal e Gustavinho (Rodney, aos 24'2ºT); Gustavo Crecci, Juliano, Vinícius Barba e Jorge Henrique (Lucas, aos 34'2ºT); Leo Martins (Matheus Sousa, aos 42'2ºT) e Thainler. Técnico: Wallace Lemos.

Gols: Bruno Rodrigues, aos 37'1ºT e William Mineiro, aos 46'1ºT

Cartões amarelos: Matheus Jussa, Neto Moura e Oliveira (Cruzeiro); Juliano e Jorge Henrique (Democrata-SL)

Motivo: 8ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Data e horário: 4 de março de 2023 (sábado), às 16h30

Árbitro: Ronei Cândido Alves

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Rodney Faria Lima

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Da Redação com Superesportes