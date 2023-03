Arena do Jacaré vai receber jogo de ida da semifinal entre Cruzeiro e América, pelo Campeonato Mineiro

A Federação Mineira (FMF) oficializou o local do jogo de ida entre Cruzeiro e América, pela semifinal do Campeonato Mineiro. Local do histórico 6×1, a Arena do Jacaré vai receber o jogo entre a raposa e o coelho, com mando celeste.

Foto: Naiara Barbosa

Naturalmente, a Arena Independência seria a casa do Cruzeiro. Contudo, o estádio pertence ao América, adversário da raposa na semifinal. Dessa forma, o clube celeste buscava opções, dentre elas, a Arena do Jacaré. A informação da possibilidade e da confirmação foram emitidas pela FMF.

O último jogo do Cruzeiro no estádio foi contra o Operário, em Setembro de 2021. Na oportunidade, renomeada de Arena Buser, recebeu o jogo entre Cruzeiro e Operário pela 24e rodada da Série B. O jogo ficou empatado em 1×1.

Outro jogo na Arena do Jacaré foi o histórico 6×1. Nessa oportunidade, a raposa brigava contra o rebaixamento e tinha o Atlético pela frente, na última rodada da Série A de 2011. Com sangue no olho, o Cruzeiro venceu por 6×1 e escapou do descenso.

Da Redação com DC